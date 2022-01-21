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Белорус позвонил в милицию и сказал: «Верым, можам, пераможам!»

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  • 21.01.2022, 13:38
  • 13,640
Белорус позвонил в милицию и сказал: «Верым, можам, пераможам!»

Что было дальше?

В ноябре 2021-го житель Пружанского района позвонил по номеру «102» и сказал: «Верым, можам, пераможам. Жыве Беларусь». Мужчину осудили, сообщает zerkalo.io.

В милицию мужчина позвонил вечером 12 ноября. Судили его через два месяца — 12 января. Дело разбирал суд Пружанского района. В постановлении сказано, что житель района позвонил в Пружанский РОВД на специализированный номер 102 «из хулиганских побуждений». Своим поступком он «нарушил общественный порядок и спокойствие граждан».

Мужчину судили по ст. 19.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Своего звонка в милицию он на процессе не отрицал.

Решение незаконного «суда» — 10 суток ареста.

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