В Бразилии 15-летний футболист забил невероятный гол 1 21.01.2022, 13:57

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Видеофакт.

Футболист юниорской команды "Палмейраса" Эндрик забил невероятный гол в матче Кубка Сан-Паулу, пишет zn.ua.

15-летний нападающий после нескольких обрезок пробил в падении через себя из-за пределов штрафной соперника, закинув мяч за шиворот голкипера команды "Оэсте".

Сам поединок завершился разгромной победой "Палмейраса" со счетом 5:2, который вышел в полуфинал Кубка Сан-Паулу.

По информации бразильских СМИ, Эндрик является главной звездой турнира, а на него уже претендует ряд европейских футбольных грандов.

Отметим, что у молодого игрока инстаграме насчитывается уже 280 тысяч подписчиков.

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