В Бразилии 15-летний футболист забил невероятный гол

В Бразилии 15-летний футболист забил невероятный гол1
- 21.01.2022, 13:57
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Видеофакт.
Футболист юниорской команды "Палмейраса" Эндрик забил невероятный гол в матче Кубка Сан-Паулу, пишет zn.ua.
15-летний нападающий после нескольких обрезок пробил в падении через себя из-за пределов штрафной соперника, закинув мяч за шиворот голкипера команды "Оэсте".
Сам поединок завершился разгромной победой "Палмейраса" со счетом 5:2, который вышел в полуфинал Кубка Сан-Паулу.
По информации бразильских СМИ, Эндрик является главной звездой турнира, а на него уже претендует ряд европейских футбольных грандов.
Отметим, что у молодого игрока инстаграме насчитывается уже 280 тысяч подписчиков.