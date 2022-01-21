«Это интереснее звонков от банков»: в Минске процветает новый вид мошенничества 6 21.01.2022, 14:54

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На уловку попались уже более 40 человек.

За последние три месяца в Минске более 40 белорусов стали жертвами интернет-мошенников, которые якобы предлагают интим-услуги. В милиции назвали это «нетипичным видом мошенничества» и рассказали, как работает схема.

Злоумышленники регистрируют в социальной сети фейковую страницу и от имени несуществующей девушки предлагают интимные услуги. В качестве гарантии от мужчин требуют предоплату.

Далее сценарии могут быть разными: с некоторыми заказчиками после перевода денег общение прекращается, с некоторых продолжают «выманивать деньги якобы для оплаты аренды квартиры, услуг такси».

— Случались и факты шантажа, — сообщает пресс-служба МВД. — Когда 30-летний минчанин после перечисления на счет злоумышленников $350 отказался следовать дальнейшим инструкциям, ему начали поступать звонки с требованиями крупной суммы и угрозами физической расправы. Преступники были убедительны, поскольку располагали личными фото, информацией о месте жительства и иными персональными данными. В результате потерпевший перечислил еще $2800 и 1000 рублей.

К «сговорчивости» злоумышленники склоняли минчан разными методами: 43-летнему мужчине, например, прислали его семейное фото со словами, что знают, как выглядит его ребенок.

Один из потерпевших самостоятельно пытался вычислить обидчиков, рассказывают в милиции. После того как минчанин обнаружил, что с его взломанной страницы от имени девушки предлагают интим-услуги, под видом потенциального клиента он назначил встречу и перевел деньги. В оговоренное место и время никто не явился, а переписка прекратилась.

Следователи возбудили уголовные дела по фактам мошеннических действий, а также вымогательства.

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