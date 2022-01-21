Мигранты штурмовали польскую границу по льду замерзшего озера Вензовец 3 21.01.2022, 15:20

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Со стороны Беларуси было совершено 56 попыток нелегального перехода.

Мигранты продолжают пытаться нелегально перейти через белoрусcко-польскую границу

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 56 таких попыток:

13 граждан Ирака пытались попасть в Польшу, перейдя замерзшее озеро Вензовец, которое как раз находится на границе.

В районе погранпункта Черемши группа из 49 агрессивно настроенных граждан Ирака, Турции, Шри-Ланки, Йемена и Сирии пыталась прорваться через границу силой, сообщает польская пограничная служба.

Wczoraj tj.20.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 56 os.

Na odcinku #PSGPłaska 13 ob.Iraku przeszło na stronę🇵🇱po zamarzniętej tafli jeziora granicznego Wiązowiec.#PSGCzeremcha grupa 49 agresywnych cudzoziemców(ob.Iraku,Turcji,Sri Lanki,Jemenu i Syrii) forsowała granicę. pic.twitter.com/ORWkHDjlwx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 21, 2022

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