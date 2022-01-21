В Беларуси запретили конфеты, сырники и стиральный порошок 7 21.01.2022, 15:29

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Свежий список опасной продукции.

Пятница — традиционный день для нового списка опасной продукции, которую таковой признал Госстандарт. В сегодняшней подборке оказалось немного товаров: вино, сырники, конфеты, повидло и другое. «Онлайнер» рассказывает, что интересного попало под запреты и ограничения на этой неделе и почему.

Опасная для детей карамель «Анисоментоловая»

Российские леденцы нарушили правила по безопасности и маркировке в части предоставления достоверной информации о составе продукта.

«Фактически в состав продукта входит обнаруженный в результате проведенных испытаний, не заявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель тартразин Е102 в количестве 19,6 мг/кг», — говорится в сообщении Госстандарта.

Также на этикетке таких продуктов должна быть предупреждающая надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».

Сегодня вступил в силу запрет реализации, ввоза и обращения конфет, а также прекратилось действие документов об оценке соответствия.

Сырники с растительными жирами

Замороженные полуфабрикаты с маркировкой «От шефа» поставляли к нам из России, но больше не будут. Оказалось, что в их составе есть стерины растительного происхождения — они подтверждают, что в продукте есть жиры растительного происхождения. Производитель не указал этого на этикетке, поэтому информация о составе продукции недостоверна и вводит потребителя в заблуждение.

Итог — запрет реализации, ввоза и обращения, а также изъятие «старых» сырников из обращения с 21 января.

Клубничное повидло без даты изготовления

Этот стерилизованный продукт из Брянской области собрал практически все возможные запретные меры от нашего Госстандарта. С этого дня его запрещено продавать, ввозить, а также велено изъять из обращения и прекратить действие документов об оценке соответствия.

Причин тому несколько:

в состав повидла входит синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 7,5 мг/кг;

в маркировке продукта нет предупреждающей надписи «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей»;

название «Повидло клубничное» — недостоверное, потому что реально в состав повидла входят клубничное и яблочное пюре;

в маркировке нет слов «дата изготовления» или места нанесения даты изготовления.

Польские стиральные порошки

В «бан» попали два претендента из этой категории — гели для стирки SPIRO Universal и dr. Praкti Universal. Оба из Польши, оба с завтрашнего дня попадают под запрет реализации, ввоза и обращения. Причины тоже схожи.

Изготовитель моющих средств указал назначение продукции «для стирки изделий в стиральных машинах всех типов», но при этом их нельзя применять для стиральных машин с фронтальной загрузкой: показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм в первом геле составил (216±5) мм, во втором — (187±6) мм.

Кроме того, в список опасной продукции попали два вида вина — грузинское и испанское. Оба — за содержание консерванта Е200. Такая пищевая добавка недопустима.

Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится в упаковке. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения: например, производитель не указал возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров, которые с даты предписания продавать нельзя.

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