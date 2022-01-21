«Минимум 24 000 растворились вместе с продавцом» 1 21.01.2022, 15:45

4,600

Как минчане заказали дорогую плитку, но остались без денег и товара.

Красивый шоурум, шикарная плитка, не вызывающая подозрений цена — как не поверить в то, что, заключая договор на покупку, имеешь дело с серьезными людьми с не менее серьезными намерениями. Да и во время ремонта, когда одновременно надо контролировать слишком многое, так хочется верить, что хоть где-то есть порядок. Но порой то, что начинается хорошо, заканчивается нервами и потерей денег. С довольно специфическим обслуживанием довелось столкнуться читателю onliner.by Владимиру.

«Заказ даже не был передан»

— Недавно на Onlíner была опубликована история про продавца запчастей, который обманул людей на 1600 рублей, и по этому поводу было заведено уголовное дело. У меня же ситуация более масштабная: лишился 12 000 рублей, а в милиции, куда обратился, говорят, что это гражданско-правовые отношения и вопрос надо решать полюбовно либо в суде. И это притом, что я нашел еще одного пострадавшего, который заплатил примерно столько же и также остался без денег и плитки, — возмущен Владимир.

Началось все с того, что в мае прошлого года молодой человек вместе с супругой искали плитку. Как и многие, заглянули в ТЦ «Ленинград» и среди множества продавцов выбрали магазин Oves ceramic.

— Этот магазин существует достаточно давно, отзывы на него хорошие. Поэтому никаких подозрений у нас не было, да и быть не могло: все прилично и цивилизованно. Выбрали плитку, она, конечно, была дорогая, но продавец, а это был Денис Подобед, усердно шел навстречу: в результате от начальной цены в 77 евро за «квадрат» осталось что-то в районе 50 евро.

Мы заказали плитку и полностью оплатили свой заказ: вышло 3000 евро в эквиваленте. Продавец сказал, что ждать придется около месяца — пока товар приедет из Испании. Но так как ремонт мы собирались делать ближе к осени, нас такой расклад устроил.

Через месяц Денис сообщил что плитка на складе в Москве, а мы на радостях решили заказать еще — и занесли нашему дорогому «другу» еще около 850 евро по курсу. Надо сказать, что к августу уже появились первые тревожные звоночки: продавец ужал размер магазина в два раза, но на все вопросы вполне логично объяснил, что народ беднеет и в магазине продаж почти нет, выручает только интернет, поэтому нет смысла держать большие площади.

К началу сентября мы наконец потребовали, чтобы плитку доставили. И тут начался цирк: ломались машины, болели люди, из раза в раз нас кормили завтраками.

Понимая, что происходит что-то не то, я написал поставщику плитки и — сюрприз — оказалось, что заказ на эту плитку Денис Подобед никогда не размещал.

То есть фактически еще с мая он взял у нас деньги, не планируя выполнять обязательства.

Когда правда вскрылась, Денис не стал ничего отрицать: написал бумажку, что должен 3850 евро. Но на этом все и закончилось. В конце ноября я подал заявление в милицию, а в декабре продавец и вовсе пропал: телефон молчит, связи нет, где он — никто не знает, — заключает минчанин.

«Сказал, что надо доплатить еще 20%»

Но не только Владимир оформил (на свою беду) заказ в Oves ceramic. Игорь также не смог пройти мимо стендов с красивой и качественной плиткой. Договор мужчина заключил в июле, отдав продавцу также около 12 000 рублей.

— Выбор плитки у него действительно хороший, да и магазин работает давно. Вот и доверился. И цена была приятная. К тому же продавец активно предлагал внести стопроцентную предоплату: мол, тогда сделаю хорошую скидку. И вправду, процентов 10—15 он скинул.

Как и почти все, кто заказывает плитку из Испании и Италии, Игорь должен был ждать. Но прошел месяц, потом второй, а заказ так и не материализовался. Тогда минчанин стал звонить продавцу. Тот пошел на хитрость.

— Где-то в ноябре Денис сказал, что плитка приехала, лежит на складе, но отпустить мне ее по той цене, что зафиксирована в договоре, он не может: коллекция подорожала и надо накинуть 20%. Я уже понимал, что что-то идет не так, и решил якобы согласиться: да, доплачу, куда ехать забирать. Мне хотелось понять, существует ли вообще в природе мой заказ. Но, несмотря на то, что я на словах был согласен внести деньги, Денис ответил, что перезвонит завтра. И пропал.

Где он и что — понятия не имею: трубку не снимает, сам не звонит. Наверное, у человека в жизни что-то произошло, раз он так поступил: до этого же работал долгое время и все исправно выполнял. Но это не значит, что он не должен понести наказание. Нас как минимум двое потерпевших (я уверен, что все-таки больше, так как ТЦ популярный, людей ходит много), суммы уже немалые, а милиция мне говорит, что «это гражданско-правовое отношения, разбирайтесь сами». Но тогда, получается, любой может наоткрывать магазинов, взять предоплату и исчезнуть. По мне, это чистая уголовка — мошенничество.

Мы также попытались связаться с Денисом по тому номеру, который был указан в договоре. Но тщетно — «абонент, которому вы звоните, временно недоступен». Чтобы понимать, насколько широко развернулась ситуация, мы пообщались с собственницей помещения в торговом центре, которое арендовал Денис под свой шоурум. Оказалось, что он задержал оплату уже на два с половиной месяца (а предыдущие три оплатил с горем пополам, да и то только после того, как ему сказали съезжать с площадей).

Помимо этого, мы «пробили» индивидуального предпринимателя по сайту kartoteka.by: там тот же самый «глухой» номер, что и в договоре. А еще вся бизнес-подноготная: долги-долги-долги (даже перед налоговой были). Сейчас приказное производство возбуждено на 22 000 белорусских рублей. И это без учета потерь наших героев и арендодателя.

Минчанин намерен обратиться уже в прокуратуру и сделать все, чтобы дать делу ход.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».