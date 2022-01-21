Возвращение блудного Прокоповича 3 21.01.2022, 16:00

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Петр Прокопович

Фото: bymedia

Обратный отсчет запущен.

Продолжаем экскурс в глубины сознания «крэпких хозяйственников». Вчера мы рассказывали, что хунта нацелилась на деньги нерезидентов в белорусских банках, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Сегодня – новая часть. Назовем эту серию «Возвращение блудного Прокоповича». Человек-легенда и обладатель в свое время рекордного количества должностей в последнее время пропал с радаров. Однако кризис поднимает со номенклатурного дна всю нечисть.

Вот и заслуженный строитель Прокопович решил спасти Отечество. Документ прекрасен всем. Во-первых, санкции (в трактовке Прокоповича – «антибелорусские») все же работают. Однако, как оказалось, зловредный Запад спонсировал не только компенсацию штрафов и НГО, но и помогал, к примеру, модернизировать пограничные переходы к Европейским играм и реконструировать дороги. Сейчас кредитов на это никто не даст.

Во-вторых, Прокопович приходит к гениальному выводу, что привлечение кредитов для строительства дорог невыгодно, так как этот долг нужно «возвращать уже с процентами и нести лишние потери». Плюсом пенсионер считает то, что «не будет необходимости отдавать прибыль от строительства беларусских дорог иностранным банкам и еще получать от них за это «благодарность» в виде шантажа и санкций». Л – логика.

Со свойственной Прокоповичу простотой он предположил внаглую залезть в карман к старшему брату Вове, раз уж по добру этот брат давать денег на белорусское экономическое чудо не хочет. Так, деньги на строительство дорог стоит взять в российских банках, точнее - в их белорусских дочках. «Не вижу никаких сложностей для привлечения на длительный период от материнских российских банков необходимых средств». Гениально же!

Губа у Прокоповича не дура, и таких сравнительно честным способом он намерен привлечь в экономику Беларуси 3,6 млрд рублей (1,4 млрд долларов) за пять лет. Мы всей редакцией считаем, что за эту идею Прокоповича можно смело выдвигать на Нобелевскую премию по экономике. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо, принято единогласно.

Остается только задаться вопросом, почему речь идет только о программе строительства дорог? Ведь таким образом можно и пенсии выплачивать, и нефть у самой же России покупать. В общем, похоже, «Сберу», «БелВЭБу» и «Альфе» стоит приготовиться. Могут прийти «раскулачиватели». Пример рейдерского захвата «Белгазпромбанка» все помнят. Тогда реакция Кремля была вялая, что позволяет хунте думать, что эта линия не очень-то и красная.

Ну, а само по себе появление отца нескольких дефолтов в Беларуси должно заставить призадуматься даже самых закоренелых «адептов стабильности». Обратный отсчет запущен.

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