В Германии появился первый в мире квантовый суперкомпьютер 2 21.01.2022, 16:12

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Такой компьютер может решать сложнейшие «жизненные» задачи по законам квантовой механики.

В Германии в Исследовательском центре Юлиха появился первый в своем роде квантовый компьютер, объединенный с суперкомпьютером, пишет «Евро пульс».

Такой компьютер может решать сложнейшие «жизненные» задачи по законам квантовой механики – например, создавать модели изменения климата, планировать транспортные потоки, разрабатывать формулы медикаментов или анализировать финансовые потоки.

Квантовые компьютеры созданы для решения сложных задач, поскольку они могут создавать многомерные пространства для поиска закономерностей между множеством переменных точек данных. Немецкий компьютер может обрабатывать до 1 миллиона переменных благодаря своей системе из 5 тысяч кубитов (мощность процессора квантовых компьютеров измеряется в кубитах).

Новый компьютер планируют использовать в промышленности. С его помощью будут оптимизировать работу предприятий на федеральной земле Северного Рейна – Вестфалии. В будущем компьютер собираются «привлечь» и для общеевропейских задач, в частности, в сфере финансовых услуг.

В Исследовательском центре Юлиха также находится суперкомпьютер Juwels. На данный момент он является самым быстрым компьютером в Европе.

В 2020 году в Италии создали самый быстрый в мире суперкомпьютер на базе искусственного интеллекта. Такой компьютер может решать различные научные задачи – например, он может помогать в создании вакцин.

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