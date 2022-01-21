Хацкевич о ситуации в белфутболе: Маразм полный 2 21.01.2022, 16:20

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Александр Хацкевич

Фото: EPA

Решения, принимающиеся в Доме футбола, совершенно абсурдны и непрофессиональны.

Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич прокомментировал события, которые произошли в белорусском футболе за последнее время, пишет «Трибуна».

- Сейчас белорусским клубам запрещено выезжать на предсезонные сборы за рубеж. Прокомментируете?

– В моем понимании – маразм полный! Вы посмотрите, сколько команд проводят подготовку в Турции, Испании, Эмиратах. Выходит, все готовятся неправильно и только в Беларуси отыскали оптимальную модель? Необъяснимо.

- Как считаете, нужны ли белорусскому футболу лимиты – возрастной, легионерский?

– Уже как-то высказывал точку зрения на этот счет. На мой взгляд, любые лимиты, любые ограничения ни к чему не хорошему не ведут. Они неприемлемы. Вероятно, они прописаны в этой волшебной программе, согласно которой сборная Беларуси к 2028 году должна попасть на топ-турнир?

Раз так, в федерации, видимо, знают, что делают. Только слишком долгую управленческую карьеру отмерили себе те, кто составлял «Концепцию» – потому что нести ответственность за неисполнение уже наверняка будут не они.

- Раз вы коснулись «Концепции развитии футбола до 2028 года», то процитирую один ее тезис: «одна из причин неудачных выступлений сборной – отсутствие единого патриотического духа и нежелание исполнять гимн». Как полагаете, это действительно важно?

– Мне почему-то кажется, что отсутствие игрового стиля, индивидуального мастерства и класса, уверенности в собственных силах – вот основные проблемы.

А гимн? Чтобы его петь, нужно в первую очередь знать слова. Посмотрите, как его исполняют футболисты других стран перед матчами. Выучили ли беларусы? Не уверен.

- Вы предполагали, что Кондратьев продолжит работу за сборной еще за пару месяцев до того, как его утвердили в качестве главного тренера. Сейчас – это оптимальная кандидатура?

– Решения, которые принимаются в Доме футбола, на мой взгляд, совершенно абсурдны и непрофессиональны. Ведь руководители БФФ вместе с главным тренером должны нести ровно такую же ответственность за результат, – сказал Хацкевич.

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