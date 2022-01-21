Прокуратура Украины обжаловала меру пресечения Порошенко 1 21.01.2022, 16:32

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Петр Порошенко

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда Киева об избрании для пятого президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене, меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой наупресс-служба ОГП.

"Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, прокуратура просила отправить Порошенко под арест с альтернативой залога в 1 млрд грн. Но суд принял другое решение. Находясь под личным обязательством, Порошенко должен прибывать по первому вызову к следователю и в суд, не покидать без разрешения Киев и Киевскую область, сообщать о смене места жительства или работы, сдать загранпаспорта. Мера будет действовать до 19 марта.

Напомним, что 20 декабря 2021 года ГБР сообщило Петру Порошенко о подозрении в "содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах". Тогда Порошенко предпочел поставкам угля из Африки, поставки из ОРДЛО. Координировал поставки, вероятно, пророссийский политик Виктор Медведчук, который также является фигурантом дела.

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