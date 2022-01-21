Танковый блицкриг против Украины? 1 Юрий Бутусов

21.01.2022, 17:04

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Юрий Бутусов

Почему у Путина ничего не выйдет.

Популярный нарратив, которым кое-где запугивают соцсети, что "российские танки могут за два часа доехать до Киева". А давайте разберемся, возможны ли в принципе такие прогулки на танках по Украине в 2022-м году? Сколько будет врагов и чем их встретят?

Согласно справочнику Military balance, численность танков в России составляет не менее 3300. Эта цифра вполне объективная, возможно даже несколько завышенная, но в целом совпадает с штатной структурой российских танковых частей. Также на складах в РФ хранятся тысячи танков, но все это нельзя бросить в бой — они требуют заводского ремонта, комплектующих, подготовки экипажей, то есть длительного времени ввода в эксплуатацию, и эта техника — устаревшая, без современной связи, систем управления, тепловизионных прицелов.

Наиболее важно в ходе масштабных боевых действий выбить у россиян танки новых типов, которые прошли программу модернизации, и которыми оснащаются наиболее боеспособные части постоянно готовности наземных сил ВС РФ.

В рамках выполнения десятилетней государственной программы развития вооружений в 2011—2021-м годах, Россия поставила на вооружение армии танки новых типов — то есть с современными тепловизионными прицелами и электронными системами управления огнем, с усиленной защитой, новыми типами снарядов и новыми пушками. Это модификации Т-72Б3, Т-72Б3М образца 2016 года, Т-80БВМ, Т-90М Прорыв (наиболее совершенный российский танк на вооружении).

Российский блогер Altyn73 провел подсчет публикаций о поставках новых типов танков в ВС РФ по состоянию на 2020-й год, которые подтверждаются публикациями в СМИ: более 600 Т-72Б3; более 300 Т-72Б3М образца 2016 года, модернизированной по результатам войны в Украине; более 60 Т-80БВМ.

Также в 2021 году Минобороны РФ заявило о поставках еще 240 современных танков, но это заявление пока не подтверждено открытыми источниками в полном объеме. Согласно сообщениям в СМИ, можно отметить поставки не менее 150 новых танков в 2021-м. А вот, например, россияне заявили о принятии на вооружение 20 танков Т-14 Армата, однако никаких данных о реальной поставке в войска нет, хотя проект Армата максимально рекламируется.

Далеко не все свои танки Россия сможет направить против Украины в случае решения о наступлении. Россия усиливает группировку на Западе, Дальнем Востоке, на Кавказе, откуда нельзя перебросить силы в Украину. Далеко не все российские части и соединения являются частями постоянной готовности.

Для борьбы с российскими танками Украина может применять многие не современные, но все еще действенные типы вооружений.

Прежде всего — это сотни наших танков Т-64 БВ и БМ, Т-72, Т-80, сотни противотанковых комплексов советского производства «Фагот» и «Конкурс», гранатометы РПГ-7, одноразовые гранатометы типа РПГ-26 и другие виды вооружений.

Однако украинская армия имеет все возможности выстроить многослойную противотанковую оборону с применением самых современных видов вооружений. Такую оборону, когда по российской бронетехнике будут наноситься высокоточные удары со всех сторон.

А это прежде всего противотанковые ракетные комплексы 2-го поколения типа Стугна и Корсар. По данным Цензор.Нет, ВСУ за 8 лет получили около 8 тысяч таких управляемых ракет, которые показывают высокую надежность в ходе боевого применения на фронте (в США также на вооружении находятся комплексы 2-го поколения типа TOW-2).

Также, согласно официальным данным США, Украине бесплатно переданы 77 пусковых установок и 540 ракет противотанкового ракетного комплекса 3-го поколения Джавелин.

Великобритания предоставила Украине не менее 1200 противотанковых гранатометов 3-го поколения NLAW (а возможно уже до 2000).

Украина закупила у Турции управляемые бомбы для Байрактаров, которые уничтожать либо выводить танки из строя.

Также наши боевые вертолеты оснащены небольшим количеством управляемых ракет Барьер.

Да, Россия имеет общее превосходство в силах, но Украине есть чем встретить врага и не допустить российского блицкрига.

Джавелины и NLAW поражают танки в крышу башни, сверху, и это уже заставило россиян оборудовать крыши своих танков металлическими решетками, которые в обиходе называют «мангалом».

На направлениях ударов российских танкистов может ожидать высокая плотность применения противотанковых средств. Если мы своевременно развернем оборону на направлениях вероятных главных ударов противника, то никаких шансов у россиян быстро выбить украинскую армию с Донбасса или из Харькова нет. Путина ждет тяжелая затяжная война с огромными потерями. И в ходе этой войны наша промышленность и НАТО будут продолжать поставки боеприпасов.

Для Украины сейчас важно получить у наших союзников дополнительные партии Джавелинов и NLAW, увеличить число пусковых установок для Стугны и Корсара, причем оснащать комплексы тепловизионными прицелами для стрельбы в любое время суток, а также закупать управляемые ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями для поражения пехоты противника. Это то, что можно сделать быстро.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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