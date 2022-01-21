Подборка интересных фильмов для просмотра в выходные 21.01.2022, 17:40

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Все они вышли в прошлом году.

Минувший год оказался богат на премьеры, было немало сюрпризов разной степени приятности и неожиданности. Подборку фильмов 2021-го года для просмотра на выходных опубликовал сайт ria.ru.

Самый зрелищный — "Последняя дуэль"

Фильм режиссера Ридли Скотта - изумительная псевдоисторическая картина. Адам Драйвер, Мэтт Деймон, Бен Аффлек, Джоди Комер — весь цвет мировой актерской школы разыгрывает по ролям французскую легенду XV века о двух рыцарях и жене одного из них.

Самый музыкальный — "Аннетт"

Для кого-то — сердце, разорванное в клочья, для кого-то — разочарование и недоумение, но есть ощущение, что первый за десять лет фильм непокорного Леоса Каракса равнодушным никого не оставил.

То ли иронический мюзикл, то ли рок-опера во многом основаны на жизни самого Каракса, его ужасной трагической потере. Но даже не это главное, а то, какую из тотальной небывальщины благодаря близкой к гениальности музыке группы The Sparks режиссер собрал историю. Мы ее как будто давно слышали, но теперь вспомнили — о любви, которой не было, о ребенке, который не был ребенком, о жизни, которую никто не прожил.

по подписке — в Okko (разумеется, включайте субтитры — вы точно не хотите узнать, как дублированы песни).

Самый грустный — "Сядь за руль моей машины"

К этой трехчасовой и весьма неспешной картине трудно подступиться, ее надо перетерпеть уж точно первый час. Все потому, что это лишь диспозиция, что-то вроде представления персонажей в прологе пьесы, а действие начнется уже потом.

Тогда и раскрывается одна из самых трепетных работ года. Японская театральная по духу и теме драма, где выясняется, что не все на свете можно пережить и осознать, а уж тем более — выразить в художественном произведении. Кроме того, российского театрала наверняка заинтересует то, что главный герой пытается поставить спектакль по "Дяде Ване" Чехова.

в российском прокате — с 17 февраля 2022-го.

Самый смешной — "Приколисты в дороге"

Небольшой антракт на пути познания тяжелого артхауса — идиотская комедия, к которой стоит присмотреться, потому что под поверхностью там очень много всего. Никаких сложных философствований — все искренне и по-доброму.

Двое друзей едут по Америке навстречу любви одного из них. Но проблема в том, что машину для этого путешествия они украли у сумасшедшей, которая сбежала из тюрьмы. Кроме того, весь сюжет актеры разыгрывают на скрытую камеру, в результате чего главными героями каждой сцены становятся не они сами, а обычные американские обыватели. Наблюдать за этим хочется бесконечно: "Приколисты в дороге" идеально подходят для постоянного пересмотра.

Самый искренний — "Рука бога"

Лучший фильм Паоло Соррентино снял о себе самом — в целом режиссеры всегда говорят лишь о том, что там у них на душе — во всяком случае, хорошие. Но тут весь сюжет, по сути, позаимствован из автобиографии.

Главный герой — альтер эго Паоло в юности, его окружают те, кто очень напоминает семью Соррентино много лет назад. И картина поэтому получилась, с одной стороны, трагическая, как всякая юность, с другой, светлая и иммерсивная — словно мы вместе с героями немного погрелись в летнем Неаполе 80-х.

Самый поэтичный — "Власть пса"

Обстоятельная, приправленная исторической аутентикой семейная драма, в которой все открывается не сразу. Но почти мгновенно становится понятно, что здесь на посыл работают в первую очередь не ошеломительные пейзажи вокруг ранчо, которым управляют два брата, а, собственно, актеры, что их играют.

Джесси Племонс, понятно, давно уже заслужил звание одного из лучших характерных артистов мира. А вот Бенедикт Камбербэтч реально прыгнул выше головы — именно в его игре и сокрыт подлинный поэтизм этой картины.

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