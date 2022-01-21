Какая погода ждет белорусов на выходных? 21.01.2022, 18:03

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Прогноз по Беларуси на 22-24 января.

22 января погоду в Беларуси будет определять тыловая часть циклона, центр которого сместится на Смоленскую область России. Преобладание облачной погоды. Временами ожидается снег, местами метель, пишет pogoda.by.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, северный порывистый, ночью в отдельных районах по западу страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -2..-8°С, ночью по северо-востоку республики -9..-11°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

23 января погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -6..-13°С, по северо-востоку до -15°С, днем от -4°С по юго-западу до -12°С по северо-востоку Беларуси.

24 января погоду будет определять в основном поле повышенного атмосферного давления, сформированное в арктической воздушной массе. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку страны в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами ожидается туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -11..-18°С, в отдельных районах -19..-24°С, по югу местами -9..-10°С; днем -4..-10°С, местами до -13°С.

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