Блинкен: В случае вторжения в Украину Москву ждет быстрый, жесткий и единый ответ 2 21.01.2022, 18:14

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Госсекретарь США предостерег Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве предостерег Россию от дальнейшей эскалации в Украине, пишет dw.com.

"Мы четко дали понять, что пересечение границы Украины любыми российскими вооруженными силами будет считаться вторжением, и на это последует быстрый, жесткий и единый ответ со стороны США, а также наших партнеров и союзников", - заявил на пресс-конференции в Женеве в пятницу, 21 января, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Я передал (Лаврову. - Ред.) позицию Соединенных Штатов и наших европейских союзников и партнеров - мы решительно поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - сообщил Блинкен.

Разговор с Лавровым глава Госдепартамента назвал "открытым и обстоятельным", добавив, что США согласились на следующей неделе представить письменные ответы на требования РФ в отношении Украины и НАТО. "Мы рассчитываем, что сможем поделиться с Россией нашими опасениями и идеями более детально в письменном виде на следующей неделе", - сказал Блинкен, добавив, что США "согласились на дальнейшие переговоры после этого".

Ухудшение отношений России и стран Запада

Напряженность в отношениях между Западом и Россией в последние месяцы существенно усилилась. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, однако Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа Североатлантического альянса от расширения на восток и приема Украины в состав НАТО.

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