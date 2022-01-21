Предполагаемая любовница Лукашенко: Я его как мужчину не воспринимала 6 21.01.2022, 18:36

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Россиянка Светлана Королева впервые рассказала о нашумевшей поездке в Беларусь.

Уроженка Петрозаводска Светлана Королева в деталях рассказала «Карелия.Ньюс» о своей встрече с Александром Лукашенко, после которой ее записали в любовницы белорусского диктатора.

В 2002 году 18-летняя красавица из Петрозаводска, студентка техникума городского хозяйства карельской столицы Светлана Королева выиграла конкурс красоты «Мисс Россия-2002». В этом же году ей удалось завоевать титул «Мисс-Европа 2002». Петрозаводск ликовал и гордился.

С тех пор жизнь Светланы кардинально изменилась. Она ушла в модельный бизнес, объездила мировые подиумы, окончила горный институт, поработала ведущей на телевидении и радио, создала свой бренд одежды, вышла замуж, родила троих детей.

Сейчас Светлане 38 лет, она по-прежнему живет в Москве, заканчивает магистратуру по семейной психологии. Она практикующий психолог и сексолог, блогер, который рассказывает о здоровом образе жизни. Светлана открыла свою фитнесс-студию, она инструктор по йоге, пилатесу и вумбилдингу. Ее детям уже 14, 12 и 9 лет. Она замужем за отцом своих детей – успешная, красивая и счастливая женщина.

Но несмотря на это регулярно в СМИ и на различных сайтах ее имя все также называется в условном списке женщин Лукашенко. Каждый раз СМИ рассказывают одну и ту же историю. 20 лет прошло уже, а публикации в рубрике «женщины Лукашенко» с именем Светланы Королевой продолжают выходить.

После очередной такой публикации в конце 2021 года в самом популярном в Беларуси Телеграм-канале с почти 900 тысячами подписчиков портал «Карелия.Ньюс» связался со Светланой и попросил ее рассказать свою версию тех событий. Светлана охотно откликнулась и дала свой номер телефона.

Светлана оказалась интересным рассказчиком. И мы решили опубликовать историю ее единственной встречи с Александром Лукашенко от первого лица.

Не может быть!

После победы на конкурсе «Мисс Россия-2002» в июне буквально через несколько недель меня пригласили на конкурс «Мисс Беларусь». Не как участницу, а сначала как члена жюри, а потом и как почетного гостя. Я приехала в Минск молодая, зеленая, в короне.

Всю первую половину дня, когда проходил конкурс, у меня были интервью, пресс-конференции, а вечером меня повезли во Дворец республики, где проходил финал «Мисс Беларусь». Меня тогда больше всего поразило не атмосфера в зале, а большое количество охраны вокруг, будто это не конкурс красоты, а что-то серьезное и опасное. Я очень растерялась. Надо сказать, что в Минск меня привез президент нашего российского конкурса Николай Николаевич Костин. Потрясающий человек. К сожалению, его уже нет в живых. Вот он и провел меня в зал и посадил на место, где сидят официальные гости.

Я сажусь в кресло и смотрю вперед, где идут приготовления к началу финала. Зал полный, люди уже сели, шоу вот-вот начнется. Везде охрана. И тут ко мне буквально по полу подползает мой Николай Николаевич и шепотом спрашивает: «Как зовут «президента?». Я в шоке, застыла от ужаса, не понимаю, о чем он. Тогда он мне уже громким шепотом: «Александр Григорьевич!» Я потом на всю жизнь запомнила этот момент.

Я не сразу поняла, зачем он это говорил. Но когда повернула голову налево, то поняла, что сижу рядом с Александром Лукашенко. Только что его портрет был на экране на сцене и вот уже рядом. Я подумала: «Да нет, не может быть!». Но была мысль – он ли?

С другой от меня стороны сидел его приближенный, который все время перевешиваясь через меня что-то пытался сказать Лукашенко. И когда тот ответил ему, чтобы он имел уважение к гостье, я по голосу сразу поняла, что да, это был именно Лукашенко. Его голос сложно спутать. Он сказал помощнику, что я «Мисс Россия», спросил, как меня зовут, и предложил начать смотреть конкурс.

Я была очень растеряна, молчала и думала, что буду молчать весь конкурс. Но потом, чтобы не было неловкого молчания, начала комментировать происходящее на сцене или задавать невинные вопросы. Например, какое красивое платье или как красиво поет. Он тоже как-то просто отвечал. Или спрашивал, не считаю ли я, что на конкурсантке слишком откровенный наряд. Я отвечала, что молодежь так любит, что ничего здесь страшного.

Помню, что даже спросила его, знает ли он певицу Кайли Миноуг. Он завис. Я ему объяснила, что у нее похожее платье в одном клипе и это модно. В общем, это были обычные фразы и обмен мнениями. Помню, что даже спросила его, отдыхает ли он вообще? Интересно же. Он ответил, что управление страной ответственное дело.

Все это были очень добрые, направленные молодой 18-летней девочке ответы. Но ни в коем случае не приставание, ни намеки какие-то. Он в отцы мне годился, я его как мужчину не воспринимала.

Казус с танцем

Когда конкурс закончился, Лукашенко спросил меня: довольна ли я шоу? Я ответила, что конечно. Помню, что победила тогда очень красивая девочка Ольга Невдах. Меня после конкурса пригласили на бал королевы. У нас в тот вечер был поезд в Москву, и я сказала Лукашенко, что мы уезжаем. На что он запротестовал и попросил остаться на бал. Как так – официальная гостья не будет на балу королевы? Мой президент конкурса сказал, что по правилам и правда нельзя как Золушка покидать бал. И мы решили остаться на пару часов, время до поезда еще было.

В зале был большой стол для всех конкурсанток. За ним сидели участницы конкурса и Лукашенко. За этот стол посадили и меня. У правителя страны было первое слово. Помню, что я еще влезла как-то неудачно, пытаясь что-то сказать, он поправил, что даст мне слово позже. Все было очень любезно, мило. Красивый концерт.

Но потом случился казус. На конкурсах красоты есть такой обычай как первый танец на балу королевы. Его всегда открывает победительница конкурса и самый важный гость. Понятно, что Лукашенко должен был танцевать с Ольгой Невдах. Но тут вдруг он хватает меня за руку и ведет танцевать. Я растерялась, не вырываться же, к тому же платье неудобное было.

В общем, он как куклу буквально поставил меня в танец. Я опешила. Мы начали танцевать. Я ему аккуратно говорю, что это большая ошибка для всех конкурсов, что ему надо было пригласить победительницу. Он сказал, что не знал, что мы дотанцуем, потом он пригласит ее. Он так, кстати, и сделал, танец с «Мисс Беларусь» состоялся.

Но до этого, когда я с ним танцевала, я видела, как Ольга Невдах расстроилась, да и организаторы, думаю, чертыхали меня как могли. Я им все сломала. Понятно, что тогда и появилось ко мне неприязненное отношение.

После бала

Потом мы сидели за столом, и Лукашенко общался с девочками. Я даже помню, как я ляпнула, что в детстве мечтала выйти замуж за пограничника с бородой и усами. А Лукашенко мне отвечает: я пограничник с бородой и усами. Это было при людях, это было очень смешно. Такая беседа ни о чем с молодыми девчонками.

Ко мне тем временем подбежал в панике мой президент конкурса и сказал, что нам надо срочно ехать на поезд. Мы уже опаздывали. Он попросил меня подойти попрощаться к Лукашенко и скорее ехать.

Я подошла, поблагодарила за прием, сказала слова благодарности, что у нас поезд в Москву. Но он вдруг заявил, что отправит нас на следующий день на самолете. В общем, буквально заставил остаться в Минске до завтра. Это тоже еще один момент, за который потом могли прицепиться журналисты. Якобы я там на ночь с «президентом» осталась.

Но это неправда. После бала мы с Николаем Николаевичем Костиным поехали в гостиницу. Нам пришлось заново оформлять номер. Из-за всей этой суеты нам пришлось ночевать в одном номере, в котором было 4 кровати. Николай Костин мне тоже был как отец, ему тогда 59 лет было, так что ничего страшного.

Но с Лукашенко я больше не встречалась.

Пиар и скандал

Утром на следующий день мы сели в самолет и улетели. Это был обычный рейс, правда, летели мы в бизнес-классе. Я даже не знаю, кто тогда нам купил билеты, думаю, что дирекция конкурса «Мисс Беларусь». Я тогда этим не интересовалась.

Надо сказать, что Николай Николаевич был еще тот пиарщик. Когда мы прилетели в Москву, он превратил эту историю в пиар и где-то рассказал, что нас отправили на личном самолете Лукашенко.

Это в итоге оказалось ошибкой. Несколько белорусских изданий об этом написали, появилась легенда про какой-то там мой роман с Лукашенко. Эти СМИ в итоге за клевету закрыли. Косвенно я оказалась виноватой. Мне тогда было 18 лет, повторюсь. Я мало что понимала. И не знала, как реагировать на все это. Но вот именно с той поездки и началась эта история про любовницу Лукашенко.

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