Продуктовые карточки: белорусы остались недовольны социальной скидкой 3 21.01.2022, 19:03

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Режим решил обмануть пенсионеров и многодетные семьи.

С 17 января торговые сети стали давать 10%-ную скидку на продукты из списка «социально значимых». Читатели «Онлайнера» обратили внимание на то, что в некоторых магазинах эта программа лояльности заменила собой другие акции для пенсионеров и многодетных семей. И возникает вопрос: насколько это выгодно покупателям?

В редакцию написал Дмитрий, который рассказал об условиях покупок по карте «Асоба» торговой сети «Гиппо». С 17 января в этом магазине отменили 7%-ную скидку для пенсионеров, которая действовала три дня в неделю, и заменили ее социальной. Но не забываем, что социальная скидка действует лишь на определенный список товаров.

— Если купить условно гречку на 10 рублей, фрукты на 10 рублей и сладости тоже на 10 рублей (всего 30), то 7%-ная скидка позволяет экономить 2,1 рубля. Сейчас карта дает скидку только на социально значимые товары, зато 10%. И скидка на товары из списка выше составит всего 1 рубль (к социально значимым продуктам не относится гречка, сладости, а из фруктов в список попали только яблоки. — Прим.). Возможно, это какая-то ошибка, но, если такие условия везде, возникает вопрос: для кого это делали и зачем?

Еще один читатель также удивляется условиями получения новой скидки.

— Моя мама-пенсионерка делала покупки в «Гиппо» на Рокоссовского. Узнала об отмене 7%-ной скидки на весь ассортимент для пенсионеров лишь на кассе магазина. Теперь доступна лишь скидка 10% на СЗТ. А это, мягко говоря, невыгодно.

Мы позвонили в «Гиппо», где подтвердили, что вместо 7% на весь ассортимент пенсионеры теперь получают 10% на социально значимые товары.

— Социальная скидка у нас не отменена, просто поменялась механика ее предоставления. Ввиду подписания соглашения с Совмином мы перешли на другие условия, которые описаны на сайте.

Зато социальную скидку «Гиппо» дает не только пенсионерам, многодетным семьям и получателям адресной помощи, но также инвалидам и лицам, воспитывающим ребенка-инвалида. Последние две категории в большинстве других магазинов не считаются «социально уязвимыми».

В «Виталюре» действуют похожие условия. С 17 января не работает скидка 3% на покупки до 15:00, а также скидка 7% по понедельникам для пенсионеров. При этом программа «Добрые 10%» позволяет поучаствовать в ней инвалидам и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида.

В сети магазинов «Санта» с 17 января больше не действует акция «Заботливые часы». Вместо этого можно получить 10% на социально значимые товары.

Выходит, что новая скидка выгодна тем, кто может подстроиться под список продуктов МАРТ. Если покупатели привыкли покупать другие товары, с новыми условиями они действительно теряют преимущества. С другой стороны, раньше приходилось ходить в магазин за скидкой в определенные недели или только по утрам. Теперь по времени белорусы не ограничены.

Нужно отметить, что не во всех магазинах кардинально изменили программы лояльности. В «Соседях», куда мы недавно ходили за социально значимыми товарами, до 12 часов дня по-прежнему можно получить 5% почти на весь ассортимент (речь о пенсионерах, многодетных семьях и малоимущих белорусах). При этом скидки не суммируются, то есть за социально значимые товары бонусы уже не начисляются.

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