В Индии родился малыш с восемью конечностями 8 21.01.2022, 19:26

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Местные жители называют новорожденного воплощением Брахмы.

В индийской больнице Садар 17 января родился ребенок с восемью конечностями. Соответствующее видео зрителям показал телеканал Citi India News в YouTube.

По данным Daily Star, медики объясняют две лишние руки и ноги осложнениями во время беременности, а местные жители называют «воплощением Бога». А именно - Брахмы, который изображен с восемью конечностями и почитается в индуизме, как творческая сила и создатель вселенной.

Пока неизвестно о дальнейшей судьбе малыша, пол которого не сообщается. В частности, родители не уточнили, планируют ли хирургическим путем удалять конечности ребенка.

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