Из-за действий Лукашенко из Беларуси не вывозят часть опасных отходов 2 21.01.2022, 19:30

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Эхо созданного диктатором миграционного кризиса на границах стран ЕС.

Из-за закрытия пограничного перехода в Брузгах из Беларуси в Германию не вывозят опасные отходы — непригодные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Непригодные пестициды вывозят для уничтожения в Германии в рамках проекта по очистке от СОЗ (стойких органических загрязнителей). «Именно пункт пропуска «Брузги» был включен в разрешение на трансграничное перемещение опасных отходов» — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, погранпереход «Брузги» был закрыт с польской стороны в ноябре 2021 года после того, как тысячи мигрантов разместили в непосредственной близости от него импровизированный лагерь, и предпринимали многочисленные попытки штурма границы с целью попасть в Евросоюз.

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