Песков сообщил о самочувствии Путина после встречи с болевшим Лукашенко

Песков сообщил о самочувствии Путина после встречи с болевшим Лукашенко9
- 21.01.2022, 19:37
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На днях белорусский диктатор признался, что переболел коронавирусом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как себя чувствует Владимир Путин после встречи с Лукашенко.
«Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», — так он ответил на вопрос, не было ли у главы государства проявлений коронавируса.
Песков добавил, что сейчас Путин работает в основном в комбинированном режиме.
«Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы», — отметил он.
На днях Александр Лукашенко рассказал, что второй раз переболел COVID-19, это был омикрон-штамм. По его словам, инфекцию он перенес «на ногах».
Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в самом конце декабря.