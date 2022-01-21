Песков сообщил о самочувствии Путина после встречи с болевшим Лукашенко 9 21.01.2022, 19:37

20,646

На днях белорусский диктатор признался, что переболел коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как себя чувствует Владимир Путин после встречи с Лукашенко.

«Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите», — так он ответил на вопрос, не было ли у главы государства проявлений коронавируса.

Песков добавил, что сейчас Путин работает в основном в комбинированном режиме.

«Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности: и тестирование, и другие методы», — отметил он.

На днях Александр Лукашенко рассказал, что второй раз переболел COVID-19, это был омикрон-штамм. По его словам, инфекцию он перенес «на ногах».

Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в самом конце декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».