В Беларусь прибудет 200 эшелонов с российскими военными и техникой 15 21.01.2022, 19:44

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30 эшелонов уже прибыли.

Telegram-канал белорусских железнодорожников belzhd_live сообщает, что в Беларусь планируется направить огромное количество военных эшелонов с российской техникой и солдатами – во много раз больше, чем во время учений «Запад-2021».

Как утверждает belzhd_live , в соответствии с разработанным графиком движения военных эшелонов, общее количество составов, которое прибудет в Беларусь – 200. Эта большая цифра, отмечает Telegram-канал: например, во время учений «Запад-2021» в Беларусь прибыло только 29 эшелонов.

По информации belzhd_live, с 16 по 21 января на территорию Беларусь для участия в маневрах «Союзная решимость» уже прибыло 33 военных эшелона из России.

Среднее количество вагонов в эшелонах – 50, в том числе пассажирские вагоны, крытые вагоны (вместе с меткой ВМ – взрывчатые материалы 1 класса опасности и крытые вагоны, переоборудованные под перевоз людей), платформы для перевоза техники и вагоны прикрытия.

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