Страны Балтии подтвердили поставку оружия Украине 21.01.2022, 21:17

Балтийские страны передадут Украине Javelin и ПЗРК Stinger.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в совместном сообщении подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США. Они отметили, что поставки вооружений начнутся в ближайшее время, передает пресс-служба Минобороны Эстонии.

«Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. С помощью вооружений мы показываем, что наша поддержка не только на словах», - заявила министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Также в заявлении Минобороны трех стран отмечается, что Украине будут переданы противотанковые ракетные комплексы Javelin, зенитно-ракетные системы Стингер и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала страны.

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и уважению ее суверенитета.

Ранее сообщалось, что страны Балтии намерены поставить в Украину Javelin.

Перед этим также сообщалось, что Эстония планирует передать Украине гаубицы.

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