Еврокомиссар: Похоже, Лукашенко потерял интерес к использованию мигрантов 2 21.01.2022, 21:26

2,946

Ильва Юханссон

Тем не менее Ильва Юханссон призывает не терять бдительности.

По оценке еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Юханссон, в ситуации с потоком мигрантов на границе ЕС с Беларусью спало напряжение. "Сейчас мы имеем явную деэскалацию ситуации", - заявила она в пятницу, 21 января, на конференции Вильнюсе.

По мнению Юханссон, правитель Беларуси Александр Лукашенко, "похоже, потерял интерес к использованию мигрантов" в собственных целях. Тем не менее, подчеркнула еврокомиссар, важно и впредь сохранять бдительность.

Брюссель обвиняет белорусского правителя Лукашенко в преднамеренном перенаправлении потоков мигрантов из кризисных регионов в Минск, чтобы затем контрабандой ввозить их в ЕС с целью дестабилизации ситуации на Западе - в отместку за санкции, введенные против Беларуси Евросоюзом из-за фальсификаций на президентских выборах летом 2020 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».