В Сербии заявили о готовящемся покушении на президента Вучича 1 21.01.2022, 21:38

Александр Вучич

Об этом сообщило МВД Сербии.

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александра Вучича. Слова министра передает ТАСС.

По его словам, одна из стран ЕС передала информацию об организованной преступной группе (ОПГ). Ее создал криминальный авторитет Радое Звицер, глава Кавачского криминального клана. Целью создания банды является убийство политика.

В феврале 2021 года стало известно, что на президента Сербии также готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

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