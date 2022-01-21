Мужчина сгорел на пожаре в Могилеве
- 21.01.2022, 21:54
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Предварительная причина пожара — неосторожность с огнем при курении.
21 января в одном из домов на улице Крупской в Могилёве загорелась квартира. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в комнате тело мужчины.
Дома находилась 71-летняя сожительница погибшего, которой оказали первую медицинскую помощь. Как сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси, жизни женщины ничего не угрожает.
В данный момент следователи и специалисты УГКСЭ по Могилёвской области проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают соседей и родственников сгоревшего мужчины. По факту случившегося будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Предварительная причина пожара — неосторожность с огнем при курении.
Все обстоятельства устанавливаются.