Лукашенко вышел к пропагандистам с клоунскими погонами

Лукашенко вышел к пропагандистам с клоунскими погонами13
- 21.01.2022, 22:02
- 16,620
На самозванце также был бушлат и брюки с генеральскими лампасами.
Лукашенко в ходе визита в город Лунинец Брестской области пообщался с пропагандистами, появившись перед ними в клоунской военной форме.
На снимке видно, что Лукашенко вышел к журналистам в бушлате с погонами, на которых вместо звезд размещен «герб-капуста», каракулевой шапке-ушанке и брюках с генеральскими лампасами.
Ранее самозванец не раз появлялся на публике в клоунской военной форме. В конце ноября 2021 года он пришел на совещание в Министерство обороны в форме с нестандартными погонами, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах с «гербом-капустой».
Узурпатор имеет звание подполковника запаса.