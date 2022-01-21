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Лукашенко вышел к пропагандистам с клоунскими погонами

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  • 21.01.2022, 22:02
  • 16,620
Лукашенко вышел к пропагандистам с клоунскими погонами

На самозванце также был бушлат и брюки с генеральскими лампасами.

Лукашенко в ходе визита в город Лунинец Брестской области пообщался с пропагандистами, появившись перед ними в клоунской военной форме.

На снимке видно, что Лукашенко вышел к журналистам в бушлате с погонами, на которых вместо звезд размещен «герб-капуста», каракулевой шапке-ушанке и брюках с генеральскими лампасами.

Ранее самозванец не раз появлялся на публике в клоунской военной форме. В конце ноября 2021 года он пришел на совещание в Министерство обороны в форме с нестандартными погонами, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах с «гербом-капустой».

Узурпатор имеет звание подполковника запаса.

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