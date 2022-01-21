США подтвердили намерение передать Украине боевые вертолеты 3 21.01.2022, 22:21

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Соединенные Штаты передадут Украине вертолеты Ми-17.

Соединенные Штаты Америки передадут Украине боевые вертолеты Ми-17. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Псаки во время брифинга.

«Недавно мы сообщили Конгрессу о намерении поставить вертолеты Ми-17, поэтому я бы не сказала, что президент занимает выжидательную позицию», - заявила Псаки.

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