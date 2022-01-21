Лукашенко хочет заразить «омикроном» всех белорусов 7 21.01.2022, 22:30

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Он называет это лучшей вакциной от коронавируса.

Сегодня Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом во второй раз, заразившись штаммом «омикрон».

Ссылаясь на неназванного эксперта, он предложил еще один «способ» борьбы с коронавирусом: «Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: «Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все и это будет вакцина для нас». С моей точки зрения, идеальное предложение».

Узурпатор посоветовал заразившимся коронавирусом «не париться».

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего», — цитирует Лукашенко БелТА.

Напомним, Лукашенко демонстративно отказывается признавать опасность коронавируса и обвиняет умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

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