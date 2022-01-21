«Жыве Беларусь!»: как появился знаменитый лозунг 21.01.2022, 23:22

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Краткая история главного лозунга белорусов.

Как появилось словосочетание "Жыве Беларусь"?

Историк Алексей Кавка видит истоки этого лозунга-девиза в середине 19-го века. Некоторые участники восстания Кастуся Калиновского использовали следующий пароль: "Каго любіш? – Люблю Беларусь. – Так узаемна".

Но впервые такое сочетание появилось в финале стихотворения Янки Купалы "Гэта крык, што жыве Беларусь", которое было написано в 1905-1907 годах (как раз в эти годы в Российской империи происходила революция).

А вот як не любіць гэта поле, і бор,

І зялёны садок, і крыклівую гусь!..

А што часам тут страшна заенча віхор, —

Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!

Кроме Янки Купалы, это выражение активно использовали и другие поэты, которые печатались в газете "Наша Ніва". Неудивительно, что в 1911 году в редакционной заметке этого издания отмечалось (цитируем по оригиналу):

"Расьце беларускі нацыянальны рух, будзяцца да новага, уласнага жыцьця забытыя ўсімі ўбогія беларускія вёскі; будзяцца і пачынаюць пазнаваць свае нацыянальнае імя нашы мястэчкі і месты. Будзіцца аграмадны крывіцкі абшар родных гоняў, лугоў і лясоў, і ў песьнях народных песьняроў грымне, што "жыве Беларусь!".

Как этот лозунг использовался до Великой Отечественной войны?

В 1917 году в Минске состоялся I Всебелорусский съезд. Белорусские чиновники неоднократно подчеркивали его значимость.

Именно на этом съезде звучал лозунг "Няхай жыве вольная Беларусь!"

Во времена довоенной БССР этот лозунг не потерял своего значения. Только использовался в варианте "Няхай жыве савецкая Беларусь!".

Как лозунг использовался во время войны?

– Сторонники БССР, а затем партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны провозглашали: "Няхай жыве савецкая Беларусь!", – писала в 2007 году газета "СБ. Беларусь сегодня".

Во время войны появилась песня-марш белорусских партизан. Ее краткий фрагмент цитирует в своем исследовании Э. Тумас, концертмейстер кафедры хорового и вокального искусства Университета культуры и искусств. Мы дадим более подробную цитату:

Ніколі не згіне ад лютых пажараў

вялікі і слаўны наш Край.

У бой за Радзіму збірайся, таварыш,

ідзі партызаніць у гай.

На прускага ката

за вёску і хату

кліч помсты народнай заве.

Ідуць у атаку лясныя салдаты,

грукочуць гранаты, грымяць аўтаматы –

жыве Беларусь! Жыве!

Этот текст можно найти в полном собрании сочинений классика белорусской литературы Пимена Панченко. Речь идет о переводе с русского языка "Партизанского марша" русского поэта Алексея Суркова.

Том, где было опубликовано стихотворение, вышел в 1981 году тиражом 17 тысяч экземпляров.

Как лозунг "Жыве Беларусь" снова стал актуальным

После войны лозунг активно использовался в эмиграции, а в БССР отошел на второй план. Актуализировал его Белорусский народный фронт и политические события конца 1980-х – начала 1990-х годов.

В десятые годы этот же лозунг снова вернулся на повестку дня. Политически активные белорусы продолжали выходить на политические акции с национальной символикой и скандировали: "Жыве Беларусь!" В результате и национальный флаг, и лозунг перестали восприниматься исключительно как оппозиционные.

По материалам tut.by

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