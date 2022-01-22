Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП 3 22.01.2022, 8:03

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Одного из водителей госпитализировали.

Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, актер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. Сам Шварценеггер не пострадал, но женщина, которая была за рулем Prius, попала в больницу.

Фото:TMZ

Очевидцы аварии сообщили, что ДТП было похоже на «киношный трюк». Автомобиль актера частично заехал на крышу Prius, а в автомобиле Yukon сработали подушки безопасности.

Фото:TMZ

Представители полиции предварительно считают, что в аварии виноват Шварценеггер. Актер остается на месте ДТП.

Фото:TMZ

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