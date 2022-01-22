Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП3
- 22.01.2022, 8:03
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Одного из водителей госпитализировали.
Известный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП.
Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, актер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Prius. Сам Шварценеггер не пострадал, но женщина, которая была за рулем Prius, попала в больницу.
Очевидцы аварии сообщили, что ДТП было похоже на «киношный трюк». Автомобиль актера частично заехал на крышу Prius, а в автомобиле Yukon сработали подушки безопасности.
Представители полиции предварительно считают, что в аварии виноват Шварценеггер. Актер остается на месте ДТП.