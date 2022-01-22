В Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против РФ и лично Путина 1 22.01.2022, 8:13

2,550

Что еще предусматривает инициатива конгрессмена Грегори Микса?

Глава комитета Палаты представителей США по международным делам Грегори Микс в пятницу, 21 января, внес новый законопроект о санкциях в отношении России в случае ее вторжения в Украину, сообщает dw.com.

В документе перечислены меры, описанные в аналогичном законопроекте, который несколькими днями ранее внес председатель комитета Сената США по иностранным делам Роберт Менендес.

При этом Микс представил документ на рассмотрение нижней палаты Конгресса, а Менендес - верхней.

В частности, законопроект Микса предусматривает ограничительные меры в отношении газопровода "Северный поток - 2", российской добывающей промышленности и как минимум трех российских финансовых институтов из следующего перечня: "Альфа-банк", "ВТБ", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Открытие", "Промсвязьбанк", "Россельхозбанк", Российский фонд прямых инвестиций, "Сбербанк России", "Совкомбанк" и "Транскапиталбанк".

Запрет операций с госдолгом РФ

В законопроект заложены санкции в адрес президента РФ Владимира Путина и иных российских лидеров, а также запрет любых операций с российским госдолгом. Кроме того, конгрессмен-демократ предлагает увеличить военную помощь США Украине.

Законопроект может поступить на подпись президенту Джозефу Байдену лишь после одобрения обеими палатами Конгресса.

Конгрессмен Микс: Россия перебрасывает войска к Украине и в Беларусь

Россия продолжает перебрасывать свои войска "как к границе с Украиной, так и в Беларусь", что является "актом агрессии, столь же безрассудным, сколь и тревожным", отметил автор законопроекта. США и их трансатлантические союзники должны отчетливо указать Москве, что "любые действия, представляющие собой вторжение российской армии на суверенную территорию, будут встречены значительными последствиями", добавил Микс.

В последние месяцы выросла. РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».