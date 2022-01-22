«Белорусы религиозны, даже если считают себя атеистами» 1 22.01.2022, 8:34

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Как разные конфессии повлияли на страну и ментальность народа.

В Беларуси всегда гордились существованием разных конфессий, забывая, какой ценой в разное время оно давалось. Религиозный портрет белоруса в рамках познавательного курса “Цивилизация белорусов” составил историк и преподаватель образовательного центра “100 баллов” Георгий Бартош.

Почему Беларусь христианская?

Конфессиональная картина Беларуси в историческом разрезе была очень подвижна и драматична. Христианство пришло из Киевской Руси, а туда - из Константинополя. В момент крещения Руси формально оно была едино, но фактически - уже было разделено на восточную и западную ветви. Мы получили восточный “образец”, константинопольский. В течение 700 лет мы подчинялись Константинополю. В 1054 г. произошло официальное разделение на Католическую и Православную церкви, и мы оказались в православном поле.

В 1686 г. по соглашению между Московским и Константинопольским патриархатом Киевская митрополия передана Москве. Именно поэтому Белорусская православная церковь до сих пор - часть Русской православной церкви. Если бы история сложилась иначе - наша религиозная жизнь чуть была бы другая.

В 1387 г. Ягайло создал Виленское бискупство и началась активная католицизация населения возле Вильно. В первую очередь, она была направлена на балтских язычников, которых в то время было много в том регионе. Ассимиляция славянами местного балтского населения тогда не закончилась.

География распространения конфессий, конечно, менялась, но есть вещи незыблемые: запад Беларуси (Гродненская область и северо-запад Витебской области) - католический. Католичество было выдавлено в конце 19-начале 20 века из других регионов, например, Минщины. Так, север Минской губернии в первой половине 19 века был католическим. Но постепенно там стало преобладать православие. Что касается конфессий, они довольно равномерно распределены, за исключением того, что число протестантов немного больше в Брестской области.

В 16 веке на территорию Беларуси стали проникать две ветви протестантизма: лютеранство и кальвинизм. Лютеранство было географически ближе, его несли в Беларусь и распространяли ремесленники. Но Николай Радзивилл Черный исповедовал кальвинизм и был одним из фундаторов кальвинизма в Беларуси.

В какой-то момент кальвинизм стал одним из самых массовых на территории Беларуси благодаря этому личному вкладу. Кроме того, с 1560 г. распространяется арианство или антитринитаризм - течение, отрицавшее Божественное природу Христа. Это один из краеугольных камней - догмат всех христианских ветвей. Ариане существовали в Беларуси до 1658 г., до тех пор, пока Ян Казимир их изгнал.

Протестанты - в основном горожане, мелкая и средняя шляхта, а также крестьяне на тех землях, которые принадлежат магнатам-протестантам. Однако дальше начинается Контрреформация, влияние протестантов под государственным давлением ограничивается. А дальше, когда земли вошли в состав Российской империи, заработал фактор российской власти, которая всегда недружелюбно относилась к другим религиозным течениям. Русские императоры всегда женились на девушках северо-германских или лютеранских семей. А лютеранство и кальвинизм все больше теряли массовость и влияние на среду, им позволяли существовать, но ограничивали в развитии. Например, если протестант и православная заключали брак, то дети должны были воспитываться в православии. Нарушение правила каралось тюремным заключением.

Почему Беларусь религиозна?

Причины жизнеспособности религии как общественного института объяснял научный атеизм. Рассмотрим морально-этический аспект. Как мы выбираем друзей? Мы не выбираем ярких, мы выбираем комфортных для себя, которые нам понятны и разделяют наши представления о добре и зле. Так и в социальном смысле человек хочет жить в среде людей, которые ему безопасны и понятны, а это и есть религиозная община, которая строится на этическом учении. Кроме того, человек ищет социум, даже если он интроверт.

Церковное существование - это нечто формализованное, человек ищет порядка, хочет знать свое расписание, например, сходить в воскресенье утром на службу. Кроме того, сама по себе церковная служба - это мистерия. Есть развлечения низкого порядка (ярмарки, шоу), а есть высокие, духовные. Человек не может существовать без приобщения к чему-то прекрасному и таинственному. Кроме того, мы все нуждаемся в чуде, в вере в вечную жизнь, бессмертие. Это надо, чтобы наше существование не выглядело таким чудовищным.

Насколько Беларусь религиозна?

Беларусь - нерелигиозная страна. У нас считают себя верующими около 60%, а атеистами - 40%, это очень высокий процент. Есть государства в Латинской Америке, где религиозными себя считают 100% населения. В Европе в таких государствах как Румыния, Польша также высокий процент религиозности.

Но здесь важна тенденция: по переписи 1980 года только 15% населения назвали себя религиозными, а сейчас это 60%, соответственно, рост в 3 раза за 30 лет. Конечно, можно предположить, что в советское время люди обманывали переписчиков, но факт роста религиозности и влияния различных конфессий в современном обществе очевиден. Более того, даже атеисты разделяют ту систему ценностей, которую декларирует та или иная конфессия. Не будучи верующими, они живут в этой системе ценностей, потому что живут в этой культурной среде.

Самая большая христианская конфессия в Беларуси - православные (80-82%), католики - 10-12%, протестанты - до 10%, есть еще униаты, староверы, а также представители нехристианских религий - ислама (в Беларуси мусульмане проживают с 14 века) и иудаизма. Также присутствуют другие экзотические группы, например, ранее писали, что в Беларуси были мормоны (правда, не зарегистрированы, так как законодательство в этом плане у нас строгое).

Что касается современных протестантских церквей (христиане Веры Евангельской, баптисты и адвентисты седьмого дня), их центры находятся в США, они сформировались в 19-20 веке, они имеют догматическую связь с протестантизмом 16 века, но не имеют организационной. Протестанты в Беларуси появились благодаря людям, которые уезжали в США на заработки, миссионерам, которые приезжали к нам в 1920-30 годы.

Почему белорусы веротерпимы?

Те государства, в состав которых в разное время входила Беларусь, были многоконфессиональные и многонациональные. А религиозная распря в многонациональном обществе быстро вспыхивает и трудно останавливается. Здесь есть аспект: государство всегда было вынуждено декларировать и осуществлять политику религиозной терпимости, чтобы сохранить территории, единство, жизнеспособность государства в целом.

Традиция религиозного мира очевидна для белорусского быта. Например, в населенном пункте Мир жили бок о бок три конфессии. При этом существовала взаимовыручка. Наверняка, внутренние конфликты, в том числе бытовые, были, но жизнь заставила дружить и взаимодействовать. Но государства в разное время начинали давить в религиозном плане: насильственное распространение католичества, униатства, контрреформация, насилие в отношении части протестантов и к старообрядцам. Парадокс в том, что в Речи Посполитой давили православных и протестантов, но в то же время принимали русских староверов. В конце 18 века число староверов и православных стало сопоставимо, они составляли меньшинство, но почти в равных долях. Затем пришла власть Российской империи, православие активно искусственно стало распространяться, но староверов вынуждали покидать страну. Например, эмигрировать в Америку.

У представителей религиозных общин всегда был фактор внешнего давления, вынуждающий объединяться. Символом стал Союз протестантов и православных 1599 г., сразу после Брестской унии. Когда есть внешний фактор давления, ты всегда начинаешь дружить с тем, кто подвергся гонениям, как и ты.

Резкое увеличение православных - это был результат влияния государства. Никогда у конфессий не было равных условий, так как государство диктовало правила.

Почему государство и церковь едины?

Проблема истории Беларуси в том, что периодически у нас возникала “государственная религия”: в Речи Посполитой - католики, в царской России - православные, в СССР - коммунизм. Кстати, коммунизм - это тоже религия со всеми составляющими: системой святых и мучеников, непререкаемыми догматами. Агрессивность коммунизма по отношению к религии объясняется боязнью конкуренции. К тому же коммунизм из всех систем - наиболее тоталитарная. Церковная организация стремится к авторитарности, единоначалию, однако в коммунизме было потеряно всякое чувство меры.

Но когда у некой религиозной организации появляются преимущества и административные рычаги, это всегда плохо. Это обедняет в духовном и культурном смысле и может стать поводом для конфликтов. Но идея веротерпимости и религиозного равенства не может принадлежать государствам в определенные этапы. Если Речь Посполитая - феодальное государство, а Российская империя - полуфеодальная, то какой веротерпимости от них ждать?

С другой стороны соединение религии с властью на церковь действует развращающе. Не должен возникать религиозно-государственный симбиоз, он порождает массу негативных последствий, например, недоверие. Церковь должна быть ментором, судьей, советчиком, мерилом нравственности. Церковь не должна подавлять. Что касается СССР, то в нем церковь стала сама жертвой такого давления, хотя с другой стороны произошло небывалое сращивание с государством, и ничем хорошим оно не закончилось.

Просветительская и социальная функции

Просветительская функция церкви - некая подмена понятий. То образование, которое давали в церковных школах (православных или католических), было направлено на подготовку кадров для самой же церкви и распространение догматов. В этом плане функция выполнялась. Например, католики в 16-17-18 веках создали лучшую в Европе образовательную систему. Однако когда в 18 веке появилось светское образование, религиозное не выдержало конкуренции, так как светское было более широкое и глубокое.

Мне кажется, что критиковать любую церковь вообще не стоит, потому что Церковь - это люди, это личности. В каждой религиозной организации были свои праведники, выдающиеся деятели и наоборот. Однако обобщать нельзя.

Религиозный портрет белоруса

Я думаю, что идеальный белорус, каким его видят соседи: добропорядочный, хорошо воспитанный, но не аристократ, тот, кто не позволяет резких всплесков, небрежности по отношению к другим, тот, кто уважает чужие границы. И все эти черты, на мой взгляд, присущи протестантам. По крайней мере, на меня они производят такое впечатление.

Религия, конечно, повлияла на белорусов. Белорусы продолжают быть религиозными независимо от того, считают себя атеистами или верующими. Мы живем в некой патриархальной системе: есть отцы, учителя, правила, некий ограниченный выбор. И мы с ограниченностью выбора соглашаемся или примиряемся, это часть нашего существования.

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