Картофеля, свеклы и мяса в Беларуси осталось «на три дня»? 2 22.01.2022, 8:43

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В стране заметно упало сельхозпроизводство.

Сельское хозяйство в 2021 году продемонстрировало не самые лучшие показатели, производство упало на 4,2%. Это следует из данных Белстата. В прошлом году меньше собрали зерна, картофеля, сахарной свеклы, а также вырастили скота и птицы в живом весе. Некоторые регионы также меньше произвели молока, чем годом ранее. Снижение сельхозпроизводства эксперты называют одним из факторов торможения экономики в целом, сообщает zerkalo.io.

Как сообщает Белстат, в 2021 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры и население) произвели продукции на 4,2% меньше в сопоставимых ценах, чем годом ранее. В небольшом плюсе по этому показателю была только Брестская область — на 0,2% больше произвели, чем в 2020 году. Остальные регионы сработали в минус. Хуже всего ситуация была в Гомельской области, где сельхозпроизводство просело на 9,2%.

Конкретно в сельхозорганизациях падение производства за прошлый год составило 3,2%.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий произвели скота и птицы в живом весе 1 миллион 786,7 тысячи тонн (на 3% меньше, чем в 2020-м), молока — 7 миллионов 819,7 тысячи тонн (+0,01%). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в прошлом году составил 7 миллионов 417,3 тысячи тонн (на 15% меньше, чем в 2020-м), рапса — 715,2 тысячи тонн (на 2,2% меньше), картофеля — 4 миллиона 807,7 тысячи тонн (на 8% меньше), овощей — 1 миллион 707,6 тысячи тонн (на 2,4% меньше), сахарной свеклы — 3 миллиона 870,9 тысячи тонн (на 3,5% меньше).

При этом если смотреть производство молока только по сельхозорганизациям, то в минусе по этому показателю в прошлом году оказались Витебская и Гомельская области.

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