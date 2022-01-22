В Украину прибыла первая крупная партия летального оружия из США 3 22.01.2022, 8:51

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Груз весит около 91 тысячи килограммов.

Груз включает в себя около 91 тыс. кг летального оружия. Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать такую помощь для ВСУ.

В Украину из США прибыла первая партия военной помощи для ВСУ на сумму 200 млн долларов. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Первая из нескольких партий пакета безопасности помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, который был принят президентом Байденом в декабре, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь", - говорится в сообщении.

Груз включает в себя около 91 тысячи килограммов летального оружия, в том числе боеприпасы для украинских военнослужащих на передовой.

"Эта помощь … демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - добавили в посольстве.

Отмечается, что в прошлом году США предоставили Украине безопасность на сумму более 650 млн долларов, включая этот пакет помощи, и свыше 2,7 млрд безопасности в целом с 2014 года.

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать такую помощь для Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии.

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