Ажиотаж в Колодищах: какие участки и по чем выставили на аукцион? 22.01.2022, 9:30

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Фото: onliner

От МКАД будущих владельцев отделяет несколько километров.

18 февраля Минский областной центр инвестиций и приватизации разыграет новую партию земельных участков недалеко от МКАД. В этот раз на торги попали 26 лотов. Onlíner посмотрел, как выглядят наделы, которые могут вызвать настоящий ажиотаж.

Агрогородок Ратомка, участок №1 (лот №3)

В Ратомке на торги выставили угловой участок площадью 11,12 сотки. К площадке ведет гравийка, из коммуникаций есть электричество и газ, до МКАД отсюда около 7 километров. Территория надела холмистая, частично заросшая высокими молодыми деревьями. Начнутся торги за этот участок с 90 тыс. рублей.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Агрогородок Колодищи, ул. Нижняя, участок №3 (лот №4)

Вряд ли ошибемся, если предположим, что хороший спрос будет на Колодищи. 10 декабря с торгов ушел смежный участок, и тогда за него боролось 11 заявителей. В итоге лот, который выставлялся за 75 тыс. рублей, был продан за 206 тыс. рублей, или $81 105 по курсу.

В этот раз на аукцион выставлен аналогичный участок — площадь надела 13,47 сотки, из коммуникаций — газ и электричество, стартовая цена — 70 тыс. рублей. Площадка выделена в лесополосе, подъезд — гравийка. До МКАД отсюда не более 9 километров.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Агрогородок Сёмково (лот №17)

Неплохой ровный участок выставлен на торги в агрогородке Сёмково, где обычно земля пользуется хорошим спросом. 12,30 сотки расположены в квартале новой коттеджной застройки. Рядом есть жилые дома, недалеко проходит линия электропередач. К слову, участок находится в ее охранной зоне (площадь охранной зоны — 2,47 сотки). Торги за лот начнутся с 55 тыс. рублей.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Агрогородок Сёмково, ул. Нарочанская, участок №2 (лот №18)

Еще один вакантный участок находится с другой стороны Сёмково, ближе к Заславскому водохранилищу. Площадь этого надела — 15 соток, стартовая цена — 73 тыс. рублей. Коммуникаций не заявлено, однако линия электропередач рядом проходит. Сейчас прямо на территриии участка организован проезд. До Минска отсюда не более 10 километров.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Деревня Леонтьевичи, участки №3, 4 и 5 (лоты №19, 20 и 21)

Сразу три смежных участка примерно по 10 соток выставили на торги в деревне Леонтьевичи, которая находится в 10 километрах от Минска. Площадки ровные, подъезд асфальтирован, но коммуникаций вблизи не заявлено. Участок №3 выставлен за 36 тыс. рублей, №4 и №5 — за 35 тыс. рублей со старта.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Деревня Городище, участок №41 (лот №22)

Еще один лот, который мы посмотрели, — участок №41 в деревне Городище. 15 соток выставлены за 55 тыс. рублей, в наличии — электричество, газ и вода. Площадка заросшая, чуть со склоном. Рядом несколько жилых и строящихся домов. До Минска отсюда также 10 километров.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

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