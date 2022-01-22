Экс-глава Нацбанка Беларуси: Долги придется отдавать, иначе – дефолт 1 22.01.2022, 9:43

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Вариантов у режима, мягко говоря, немного.

Беларусь выплатит по государственному долгу в 2022 году 10,459 миллиардов белорусских рублей в эквиваленте.

Минфин сообщает, что на погашение госдолга направят 6,936 миллиардов рублей (2,453 миллиарда долларов), на его обслуживание – 3,522 миллиарда рублей, или 1,246 миллиарда долларов. Суммарные выплаты должны составить 3,698 миллиарда долларов.

Более того, государство обязалось исполнить гарантии правительства по кредитам, выданным белорусскими банками и иностранными кредиторами на сумму 257,9 миллиона долларов.

Кому больше всего выплатит Беларусь в наступившем году?

Россия должна получить 3,343 миллиарда рублей, или 1,182 миллиарда долларов, выплаты по облигациям на внутреннем рынке должны составить 2,486 миллиарда рублей, или 879,2 миллиона долларов, банкам Китая причитается 1,653 миллиарда рублей, или 584,5 миллионов долларов, по кредитам ЕФСР нужно заплатить 1,127 миллиарда рублей, или 398,6 миллиона долларов, по кредитам МБРР надо заплатить 483,1 миллиона рублей, или 170,8 миллионов долларов, по облигациям на внешних рынках – 1,285 миллиарда рублей, или 454,4 миллионов долларов.

Совокупная доля кредитных выплат в пользу России, ЕФСР и Китая оценивается в 58,5%.

Где брать деньги на выплату долгов? Об этом журналисты sn-plus.com поговорили с бывшим главой Нацбанка Станиславом Богданкевичем.

– Выплаты предстоят немного выше, чем в прошлом году – тогда они составили 3,4 миллиарда долларов. Если Россия предоставит кредит в 3,5 миллиарда, тогда и погасим новым кредитом старые долги. Если же не даст, то придется тяжело.

– Насколько велики шансы на получение 3,5-миллиардного кредита от России?

– Министр финансов заявлял, что нам требуется кредит в 3,5 миллиарда; такую сумму никто не даст, кроме России и Евразийского фонда развития. Похоже на то, что если Путин поддерживает Лукашенко, то даст, я оптимист.

– А если Россия откажет, тогда как выкручиваться будем?

– Тогда будет большая проблема. В итоге следует зажать пояса, меньше кушать – упадет уровень жизни. Но долги надо погашать, а не погасим – произойдет дефолт.

Учитывая, что у нас есть 43 тонны золота в резерве, 8 миллиардов составляют золотовалютные запасы – эти деньги пойдут на оплату долгов. Страна станет беднее, но дефолта можно избежать.

Ранее мы брали кредиты, реализуя ценные бумаги Минфина – на внутреннем рынке, на российском рынке, через Лондонскую биржу. Но западный рынок для Беларуси уже закрыт. А это кредит очень дорогой, нежелательный.

Думаю, главное последствие – ухудшение уровня жизни. Из-за санкций мы не сможем продать столько калийных солей, как в прошлом году. Трудности будут.

– А иные источники кредитования, помимо России, у нас есть?

– Раньше Китай давал кредиты. Но – только связанные: это деньги, которые направляются на оплату продукции, поступающей из Поднебесной. А поскольку кредиты связанные, их нельзя использовать на другие цели.

Полагаю, Беларусь ждут большие трудности. Если Россия не возьмет на себя все издержки, возникшие из-за нынешнего неэффективного управления экономикой и завтрашнего усиления западных санкций, которые заработают в полную силу с марта-апреля, по окончании старых контрактов, придется очень туго.

– Можно ли прогнозировать масштабы падения жизненного уровня? Или слишком много неизвестных?

– Надо подождать. Мы видим, что Россия все время покрывает наши издержки, вызванные санкциями, связанные с импортом-экспортом, – Россия покрывает все ради того, чтобы удержать Беларусь в сфере своего влияния, сохранить политический режим.

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