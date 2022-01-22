Рабочие бегут с гомельских заводов

Рабочие бегут с гомельских заводов2
- 22.01.2022, 10:05
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А тем, кто остался, платят копейки.
Нехватка кадров на четырех предприятиях Гомеля составляет почти 700 человек. Это только те позиции, которые опубликовали на ярмарке вакансий, сообщает телеграм-канал БОР.
На проблемный «Гомсельмаш» требуется 236 работников. Некоторые зарплаты на заводе могут удивить . Вот некоторые вакансии:
машинист крана (крановщик) — 550 BYN;
слесарь механосборочных работ — 500 BYN;
резчик металла на ножницах и прессах — 800 BYN;
сверловщик — 900 BYN.
На швейной фабрике «Коминтерн» предлагают 93 вакансии, однако, зарплаты здесь те же — 500 BYN.
швея (50 вакансий) — 524 — 570 BYN;
слесарь-ремонтник (6) — 546 BYN;
термоотделочник швейных изделий (20) — 656 BYN.
Зарплаты на ОАО «СтанкоГомель», где ищут 40 рабочих, варьируются от 420 до 1200 BYN.