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Рабочие бегут с гомельских заводов

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  • 22.01.2022, 10:05
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Рабочие бегут с гомельских заводов

А тем, кто остался, платят копейки.

Нехватка кадров на четырех предприятиях Гомеля составляет почти 700 человек. Это только те позиции, которые опубликовали на ярмарке вакансий, сообщает телеграм-канал БОР.

На проблемный «Гомсельмаш» требуется 236 работников. Некоторые зарплаты на заводе могут удивить . Вот некоторые вакансии:

машинист крана (крановщик) — 550 BYN;

слесарь механосборочных работ — 500 BYN;

резчик металла на ножницах и прессах — 800 BYN;

сверловщик — 900 BYN.

На швейной фабрике «Коминтерн» предлагают 93 вакансии, однако, зарплаты здесь те же — 500 BYN.

швея (50 вакансий) — 524 — 570 BYN;

слесарь-ремонтник (6) — 546 BYN;

термоотделочник швейных изделий (20) — 656 BYN.

Зарплаты на ОАО «СтанкоГомель», где ищут 40 рабочих, варьируются от 420 до 1200 BYN.

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