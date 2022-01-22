Как изменились цены на квартиры в Беларуси на фоне рекордного подорожания стройматериалов 22.01.2022, 10:16

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Особенно заметно подскочили ценники в новостройках.

В Беларуси за 2021 год стоимость одного квадратного метра жилья в целом по стране вырос на 5,5% — до 2186 рублей. Это следует из данных Белстата. Особенно заметно подскочили ценники в новостройках на четырехкомнатные квартиры. Рост цен на жилье происходит на фоне существенного подорожания строительных материалов. Ранее в министерстве архитектуры и строительства прогнозировали, что стоимость коммерческого жилья может вырасти из-за подскочивших цен на стройматериалы, пишет zerkalo.io.

Как изменились средние ценники в новостройках

По данным Белстата, в новостройках заметнее всего подорожали за прошлый год четырехкомнатные квартиры — почти на 54%. Ценник в среднем составил 3103 рублей. «Трешки» подорожали почти на 36%. Квадратный метр стоил 2405 рублей.

При этом ценник за «квадрат» в новостройках по-прежнему выше всего за однокомнатные квартиры — 3106 рублей. Это на 9,2% больше, чем годом ранее.

«Двушки» подешевели на 3,5% — до 2069 рублей.

Что с ценами на вторичном рынке

Средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья в прошлом году выросла на 2,8% — до 2110 рублей. Заметнее всего подорожали «трешки» — до 1989 рублей за «квадрат». Однокомнатные квартиры выросли в цене на 2,5%. Один квадратный метр в таком жилье стоил 2383 рубля.

Как подскочили цены на стройматериалы и как цены влияют на стоимость жилья

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович ранее прогнозировал, что стоимость коммерческого жилья может увеличиться, если продолжат дорожать стройматериалы. По его мнению, рост ценника на такое коммерческое жилье будет плавным. Что касается строительства жилплощади с господдержкой, то к концу этого года стоимость одного квадратного метра, по мнению министра, должна быть не дороже 1152 рублей.

Напомним, за 2021 год заметно выросли цены на пиломатериалы. К примеру, хвойные обрезные и необрезные пиломатериалы подорожали на на 47,4%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 34,6%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 26,7%. Об этом сообщает Белстат.

При этом некоторые белорусы, которые занимаются стройкой, отмечают, что Белстат скромничает в своих оценках по росту цен на стройматериалы. По их наблюдениям, они подорожали более ощутимо.

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