Токаев рассказал, почему свергли Назарбаева 22.01.2022, 10:26

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Президент Казахстана изложил свою версию на встрече с крупными бизнесменами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 января на встрече с крупными бизнесменами рассказал, что стало причиной протестов в Казахстане и предложил новую реформу.

По его словам, события начала января в Казахстане обнажили проблемы, которые копились годами, разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня, передает РБК.

«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев.

И добавил что «международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тыс. тенге. Это чуть больше $1,3 тыс. в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять».

Напомним, что 5 января на фоне протестов Токаев заявил, что вступает в должность Совета Безопасности, тем самым смещая первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день он также объявил об отставке правительства и ввел в стране режим ЧП. Президент обратился за помощью к ОДКБ, мотивировав это тем, что протестными настроениями воспользовались террористические силы.

Также Токаев заявил, что нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны:

«Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана».

По его словам, основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.

«Абсолютно уверен в том, что в успешной реализации социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что именно бизнес-элите страны есть что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения своего дела», — добавил президент Казахстана, передает forbes.kz.

Лишение Назарбаева главных пожизненных постов

Кстати, 19 января стало известно, что Назарбаев, вероятно, не будет до конца жизни возглавлять Ассамблею Народа Казахстана и Совет Безопасности. Соответствующие законопроекты уже одобрила нижняя палата парламента страны. Теперь изменения должна утвердить верхняя палата.

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Днем ранее 18 января, на Youtube-канале Назарбаева появилось его видеообращение на казахском и русском языках. С начала протестов в стране было неизвестно, где он и что с ним.

«Я в 2019 году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал елбасы на видео.

И добавил: «Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны».

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