Эксперт: Россия может использовать Лукашенко как плохого парня, который первым ввяжется в драку 22.01.2022, 10:35

Чем закончатся предстоящие белорусско-российские военные маневры?

Нельзя исключать, что предстоящие белорусско-российские учения могут оказаться чем-то большим, чем просто психологической атакой против Украины и Запада.

Такое мнение «Филину» высказал эксперт украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

Напомним, 10-20 февраля в Беларуси пройдут внеплановые оперативные учения «Союзная решимость» – вместе с российскими военными. По словам Лукашенко учения пройдут «на западных рубежах cоюзного государства и на южном фланге Беларуси».

Сначала правитель Беларуси заявил, что якобы Украина концентрирует войска на границе с нашей страной. В СБУ это заявление опровергли. А 21 января Лукашенко в Лунинце сказал: границу с Украиной надо надежно защитить на случай «непредсказуемости, неадекватности».

На вопросы «Филина» по этому поводу ответил украинский военный эксперт Игорь Левченко.

– Как в Украине воспринимают предстоящие белорусско-российские учения?

– Скорее видят угрозу в этих учениях, нежели нет. Во-первых, эти учения внеплановые, они не соответствуют традиционным планам совместных учений Беларуси и России, а также сопровождаются воинственными заявлениями Лукашенко.

Во-вторых, обращает на себя внимание дата этих учений. Украинские военные эксперты считают, что они являются элементом более широкого замысла – как геополитического, так и военного. Дата начала учений 10 февраля соответствует срокам, когда эксперты ожидают завершения переброски российских войск из восточных округов РФ к границам Украины.

В этот момент российская группировка на границах с Украиной достигнет своего максимально возможного значения: речь о 70 и более батальонных тактических группах (на сегодня их 50).

Также приблизительно к этому времени в акватории Черного моря должны прибыть дополнительные 6 больших десантных кораблей РФ из состава Балтийского и Северного флота, которые в данным момент осуществляют поход вокруг Европы.

На 10-20 февраля военная угроза Украине со стороны РФ может стать максимальной. В этих условиях рассматривать совместные белорусско-российские учения как что-то оторванное от общей картины – как минимум наивно.

Кроме этого, нужно учитывать, что Россия на протяжении последнего года планомерно и достаточно успешно решает ряд своих задач относительно Беларуси. Они заключаются в первую очередь в создании и удержании постоянного военного контингента войск на территории Беларуси. А во-вторых, в постепенном и все более глубоком втягивании Лукашенко и Беларуси в свои военные авантюры – как против НАТО, так и против Украины.

На протяжении последних лет в рамках совместных белорусско-российских учений отрабатывались вопросы управления белорусскими группировками непосредственно из Генерального штаба РФ. То есть можно сказать, что на сегодня де-факто белорусские вооруженные силы включены в единую систему управления РФ и рассматриваются российским руководством как элемент своей военной организации.

По моему мнению и по мнению экспертов нашего Центра, в случае начала со стороны России масштабного вторжения на территорию Украины или эскалации боевых действий против Украины основным направлением усилий российских войск может стать именно киевское направление, которое находится достаточно близко к границе Беларуси и Украины.

Думаю, нельзя исключать, что Россия может использовать Лукашенко в своих интересах как плохого парня, который должен будет первым ввязаться в драку. Можно вспомнить о миграционном кризисе на границе Беларуси с Литвой и Польшей, где, по мнению многих экспертов, Минск выполнял заказ Москвы и играл роль плохого парня, развязав гибридную агрессию против стран Евросоюза.

То есть нельзя исключать, что Беларуси в планах Кремля отведена роль определенной жертвы для создания казуса белли (формального повода для объявления войны – Ф.). Для России это будет очень хороший, удобный вариант. Москва будет говорить, что не она первая начала, и будет играть роль союзника, пришедшего на помощь.

- На учения в Беларусь из России направляются два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, двенадцать истребителей Су-35, зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Что можно сказать о характере учений, исходя из информации о этой технике?

– В принципе ничего особенно здесь нет. Можно заострить внимание на том, что белорусско-украинская граница на большей части протяжения мало пригодна для проведения широкомасштабных действий с крупными группировками войск. В то же время действия со стороны Беларуси могут носить диверсионный характер, а также может использоваться авиация и ракетное вооружение.

Эскадрилья российских самолетов, которая перекидывается в Беларусь, – это те силы, которые могут быть использованы на первом этапе военных действий против Украины.

Также под прикрытием российских самолетов могут действовать и белорусские ВВС, которые имеют подобную технику на вооружении – можно банально перерисовать символику.

Другое вооружение, которое перебрасывается в Беларусь, может использоваться для прикрытия военной инфраструктуры и аэродромов, с которых может действовать и российская, и белорусская авиация.

Здесь также нужно понимать: если с территории Беларуси будут проводиться агрессивные и наступательные действия против Украины, то Украина соответственно будет отвечать на них – объекты военной инфраструктуры Беларуси могут оказаться одними из целей.

Но опять же, пока это один из возможных сценариев, не больше.

– Уточню: вы считаете, что учения «Союзная решимость» – это не только психологическая атака, но, возможно, и нечто большее?

– Российские маневры можно оценивать как минимум как психологическое давление – в первую очередь даже не на Украину, а на Запад, чтобы заставить его пойти на определенные уступки, о которых мечтают в Кремле.

Но, на мой взгляд, эта ситуация 50% на 50%. С одной стороны, можно говорить, что все эти маневры – блеф, бряцание оружием и шантаж.

Но можно ли при этом исключать вероятность проведения военной операции против Украины? Я считаю, что нет.

Решение может быть принято в последний момент. Решение будет принято в Кремле и решение будет принято, в том числе, и за руководство Беларуси. На сегодня это выглядит как минимум гипотетически возможно.

По мнению многих экспертов в Украине, как бы Лукашенко ни старался действовать в логике своих предыдущих взаимоотношений с Кремлем, на сегодня он от Москвы абсолютно зависим, поэтому, скорее всего, сделает все, чего от него потребуют.

Возможно, в вашей стране такие мысли будут восприниматься болезненно, но, считаю, это реальность, с которой нужно считаться. Достаточно вспомнить недавнюю странную операцию в Казахстане, где Россия свои действия прикрывала участием союзников по ОДКБ.

Смогут ли белорусские власти сопротивляться хотелкам Кремля, сказать тяжело, есть большие сомнения на этот счет. Но нужно также спросить, а готов ли белорусский народ сопротивляться этим планам? Готов ли белорусский народ стать игрушкой в руках россиян, которые будут его натравливать на украинских соседей?

– На ваш взгляд. каковы шансы на то, что будет вооруженный конфликт с участием российских и украинских войск? Зеленский в обращении к гражданам страны призвал не паниковать.

– Это попытка удержать украинское общество от панических настроений, в разгоне которых Россия очень заинтересована. Оттуда стараются посеять панику не только в украинцах, но и в европейцах и американцах. Но на Западе политики в первую очередь смотрят на происходящее в Украине. А если здесь начнется определенная паника, то, возможно, это в чем-то развяжет Западу руки при переговорах с Россией, выставившей свои требования.

Говоря о шансах на возникновение вооруженного конфликта, повторюсь, что исходя из моей оценки, с вероятностью 50% можно утверждать, что военного наступления со стороны России не будет.

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