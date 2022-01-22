Белорусская экономика села на мель 22.01.2022, 10:47

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С какими рисками столкнется банковская система страны?

Изменение деловой активности в экономике, ухудшение финансового положения должников и внешнеэкономические факторы — три главных вызова банковской системы Беларуси в 2022 году.

Об этих и других рисках говорил 20 января на расширенном заседании Правления Нацбанка его зампредседателя Дмитрий Калечиц.

Газета «Белорусы и рынок» попросила финансового аналитика Альпари Евразия Вадима Иосуба расшифровать суть названных рисков.

Конец внешнеэкономического чуда и санкционное давление

— Перечень рисков — это результат опроса банков. По шкале самый высокий балл – 19 набрало ухудшение финансового положения должников, 18 баллов – снижение деловой активности в экономике, 17 баллов – внешнеэкономические факторы. Чем выше балл, тем выше риски. Именно так сами банкиры оценивают риски, стоящие перед банками. С какой степенью вероятности они реализуются, говорить сложно.

Основные риски, какими их видят банки, это ухудшение финансового положения должников, снижение деловой активности в экономике, внешнеэкономические факторы. Остальные риски по оценке банкиров идут с большим отставанием. Но все они связаны между собой.

Что лежит в основе рисков?

Мне кажется, это завершение внешнеэкономического чуда, которое активно работало в прошлом году и принесло в страну рост экономики, рост положительного торгового сальдо товарами и услугами, рост валютной выручки предприятий. Совокупность всех этих факторов привела к росту дохода банков.

Сейчас, кроме завершения внешнеэкономического чуда, можно говорить об ужесточении санкционного давления. Кстати говоря, эти вещи тоже взаимосвязаны. С одной стороны, эффект внешнеэкономического чуда будет снижаться из-за процессов в мировой экономике, за счет снижения цен на отдельные товары, важные для белорусского экспорта, и этому будет способствовать борьба мировых банков с высокой инфляцией. А с другой — санкционное давление затронет такие сектора, как нефтепереработка, калийная отрасль, что тоже будет влиять на положение предприятий, на их валютную выручку. Все факторы в совокупности могут привести к снижению деловой активности в экономике. В переводе на понятный язык это звучит так: замедление темпов роста экономики, и превращение экономического роста в 2021 году в экономическое снижение в 2022-ом. Деловая активность в экономике — это то, что влияет на всех, это как приливы и отливы: прилив поднимает все лодки, а с отливом лодки оседают на мель.

Отдельно банки ожидают ухудшения финансового положения своих должников. Ситуация с должниками должна отражать ситуацию в экономике в целом. Так оно было бы, если бы банки сами выбирали получателей кредитов, кредитовали бы самых перспективных и надежных. Кстати, в такой ситуации положение должников, которых банки выбирают сами, могло бы быть лучше, чем положение в экономике в целом.

В Беларуси зачастую банки, особенно государственные банки, вынуждены финансировать предприятия неэффективные, убыточные – так называемое директивное кредитование. Такие убыточные предприятия наиболее уязвимы, особенно при ухудшении экономической конъюнктуры, и если общая конъюнктура пойдет вниз, то у убыточных предприятий возникнут проблемы с обслуживанием своих кредитов перед банками.

На госбанки ложатся самые большие риски

— В докладе в общих чертах говорится, что у банковской системы в целом и отдельных банков в частности есть ресурсы для преодоления стоящих рисков. Есть специальная процедура – стресс-тестирование, которая описывает поведение банков при реализации рисков, ресурсы, которые есть для преодоления рисков. Но результаты стресс-тестирования не является публичной информацией, ситуация от банка к банку может отличаться, может отличаться ситуация у групп банков. Например, на госбанки, которые вынуждены кредитовать самые неэффективные предприятия (Беларусьбанк, Белагропрмобанк), ложатся самые крупные риски, поскольку они больше других задействованы в кредитовании не самых качественных предприятий.

Для банковской системы этот год станет труднее предыдущего. Ранее в основном кредитование предприятий осуществлялось под гарантии государства, и, казалось бы, для банков вообще нет рисков: прокредитовали предприятие – за него рассчитается бюджет, кредит, который не заплатило предприятие, вернется через бюджет от государства. Но если в бюджете денег нет, и государство вынуждено будет «рисовать» деньги, чтобы покрывать задолженность по своим гарантиям, то потери наступят для всех – через инфляцию и девальвацию.

Отдельно идет процесс, когда правительство придумывает схемы, как аннулировать собственные гарантии.

В прошлом году вышел указ, касающийся финансового состояния экономики, в котором шла речь о том, что выданные предприятиям кредиты могут конвертироваться в облигации – облигации Банка развития либо Агентства по управлению активами.

Банки рассчитывали, что предприятия вовремя рассчитаются с кредитами, а если не смогут, то это сделает правительство. А теперь будут стараться не производить расчетов по гарантиям правительства, а передавать банку облигации, и банкам придется ждать их погашения. Это создает дополнительные риски для банковской системы.

Такой парадокс: банки за кредиты ненадежным заемщикам чувствовали себя очень надежно, потому что вроде как правительство давало гарантии. А потом государство стало активно придумывать схемы, чтобы гарантии не реализовывать; гарантии дают, но придумывают другие механизмы, чтобы кредиты, которое не отдает предприятие, и государство не отдавало, а превратить их в облигации и отсрочить решение проблемы на годы вперед. Речь идет о том, что облигации будут пятилетними, да еще и с возможностью пролонгации.

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