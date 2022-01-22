CNN: посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить эвакуацию части сотрудников и их семей 22.01.2022, 10:51

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Официальное решение может быть объявлено в ближайшие дни.

Посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины, сообщает tvrain.ru. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В Госдепе сказали CNN, что пока не могут ничего анонсировать. «Мы как всегда проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, а том числе на случай ухудшения ситуации с безопасностью», — сказали в ведомстве.

Близкий к украинским властям источник телеканала заявил, что эвакуации членов семей дипломатов могут начаться на следующей неделе. По данным собеседника CNN, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал возможную эвакуацию чрезмерной реакцией.

CNN отмечает, что Госдеп уже предостерег американских туристов от поездок в Украину из-за возможного вторжения России.

Накануне Bloomberg сообщил, что США оценивают необходимость эвакуации членов семей дипломатов и неосновных сотрудников представительств. По данным агентства, официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни.

По данным западных СМИ, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военных. В Белом доме утверждали, что Москва может принять решение о вторжении в любой момент, использовав провокацию для оправдания начала боевых действий.

В Кремле и МИД России отрицали наличие планов вторжения в Украину.

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