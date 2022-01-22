закрыть
22 января 2022, суббота, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

CNN: посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить эвакуацию части сотрудников и их семей

  • 22.01.2022, 10:51
  • 2,516
CNN: посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить эвакуацию части сотрудников и их семей

Официальное решение может быть объявлено в ближайшие дни.

Посольство США в Киеве попросило Госдепартамент разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины, сообщает tvrain.ru. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

В Госдепе сказали CNN, что пока не могут ничего анонсировать. «Мы как всегда проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, а том числе на случай ухудшения ситуации с безопасностью», — сказали в ведомстве. 

Близкий к украинским властям источник телеканала заявил, что эвакуации членов семей дипломатов могут начаться на следующей неделе. По данным собеседника CNN, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал возможную эвакуацию чрезмерной реакцией. 

CNN отмечает, что Госдеп уже предостерег американских туристов от поездок в Украину из-за возможного вторжения России.

Накануне Bloomberg сообщил, что США оценивают необходимость эвакуации членов семей дипломатов и неосновных сотрудников представительств. По данным агентства, официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни.

По данным западных СМИ, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военных. В Белом доме утверждали, что Москва может принять решение о вторжении в любой момент, использовав провокацию для оправдания начала боевых действий.

В Кремле и МИД России отрицали наличие планов вторжения в Украину. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников