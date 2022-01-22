Оборотни в мантиях 4 22.01.2022, 11:02

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Что связывает судей, запретивших «Мемориал», с бандитами, силовиками и коррупцией?

Федеральные судьи, запретившие «Мемориал» и отметившиеся в ряде других политических дел, имеют в ближайшем окружении уголовников и получают от адвокатов услуги, которые сложно объяснить чем-то кроме коррупции, пишет theins.ru.

Правозащитный центр «Мемориал» ликвидирован по решению судьи Мосгорсуда Михаила Казакова. В его послужном списке рассмотрение дел о признании экстремистскими организациями ФБК и штабов Навального, движений «Армия воли народа» и «Русские». Казаков не пускал на выборы оппозиционеров Константина Янкаускаса и Михаила Касьянова, а в требовании Алексею Навальному снять с выборов мэра Москвы Сергея Собянина, напротив, отказал. Он же не стал запрещать вырубку Химкинского леса ради строительства автомагистрали еще в далеком 2008 году.

Наличие криминальных связей у судей не поощряется, но в семейном кругу Казакова их множество. По данным The Insider, тесть казакова — Альфред Левин — фигурирует в криминальных базах как дважды судимый, сначала за грабеж («рывок шапки»), затем за контрабанду картины. Кроме того, сожитель (или муж, расписаны ли они, неизвестно) сестры Казакова, Андрей Черепанов, привлекался за грабеж — в компании отобрали в парке деньги у мальчика. Сегодня Черепанов уже бизнесмен, официально занимающийся строительными материалами. Любопытно, что партнер Черепанова Игорь Долманов освоил полмиллиарда рублей на поставках серверного оборудования ФСБ и другим госорганам.

Информировал ли Казаков квалификационную коллегию судей о наличии судимых среди родственников — неизвестно. Нарушением признается утаивание подобных сведений (а не само их наличие).

Еще одна замешанная в уничтожении гражданского общества судья уже Верховного суда — Алла Назарова. Она ликвидировала международный «Мемориал».

Назарова может себе позволить владеть Mercedes-Benz GLK-класса. Парковку этого автомобиля (М5**РМ77), согласно утечке данных столичной парковки, со своего мобильного телефона оплачивал адвокат коллегии «Юлова и партеры» Михаил Пендюрин. Так, автомобиль незамужней (по крайней мере по состоянию на 2014 год) судьи провел более двух часов на оплаченной адвокатом парковке на Неглинной улице у отеля и ресторана «Арарат».

Адвокат Пендюрин специализируется на ведении налоговых дел. По совпадению рассмотрение налоговых споров (в числе прочего) находится в компетенции судьи Назаровой. Пендюрин в качестве представителя выигрывал дела в Верховном суде, правда, Назарова в них напрямую не участвовала.

Впрочем, Пендюрин — не единственный адвокат, с которым Назарову связывают автомобили. Помимо своей машины, она передвигалась и на Mercedes (Т9**ЕР97), принадлежащем адвокату Юрию Бранфилову.

Судьи Михаил Казаков и Алла Назарова прочитали сообщения The Insider с вопросами относительно изложенных фактов, но возможностью для комментариев не воспользовались.

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