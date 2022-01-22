закрыть
22 января 2022, суббота, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чешский кардинал призвал современных европейцев брать пример со Скорины

1
  • 22.01.2022, 11:04
  • 1,146
Чешский кардинал призвал современных европейцев брать пример со Скорины

Доминик Дука сравнил деятельность нашего великого земляка с созданием интернета.

20 января с участием председателя Конференции католических епископов в Беларуси, епископа Витебского Олега Буткевича в костеле Святого Андрея Боболи в Полоцке отметили 500-летие издания Франциском Скориной «Малой подорожной книжицы».

В родном городе первопечатника состоялась торжественная богослужение, в котором вместе с главой белорусского католического епископата молились священники латинского и восточного обрядов, полоцкие прихожане и гости.

Как сообщает Catholicnews.by, в пастырском слове к верующим епископ Буткевич отметил:

«Франциск Скорина является для нас пророком — тем, кто в своей жизни прежде всего стремился жить Божьим словом и им делиться».

«Малая подорожная книжица» — это собрание псалмов и молитв, изданное Франциском Скориной в 1522 году в Вильне. Она стала фактически первым молитвенником на родном языке для мирян. Это уникальное издание, как и многое из того, что сделал великий деятель Возрождения, опередило свое время и является национальным духовным достоянием нашего народа.

Богослужения в тот же день прошли в Минске, Вильнюсе, Праге, Падуе и Варшаве, а в Литве 2022-й год объявлен Годом Скорины.

В столице Чехии, в базилике святых Петра и Павла, архиепископ Праги кардинал Доминик Дука сравнил Скорину с создателями интернета и назвал его великим европейским гуманистом, с которого должны брать пример современные европейцы, которые забывают, где их корни.

«Скорина из Полоцка, который учился в Кракове и Падуи, работал в Праге и Вильнюсе, это пример европейца, который соединял эти города и регионы, сказал чешский примас. А своей типографской деятельностью повлиял не только на белорусский и украинский язык, но и чешский. Кардинал Дука молился за белорусов, чтобы помнили о своих корнях и знали, куда они идут, а также за то, чтобы белорусские беженцы как можно скорее вернулись на родину», — написал в Фейсбуке Дмитрий Гурневич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников