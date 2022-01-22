Чешский кардинал призвал современных европейцев брать пример со Скорины 1 22.01.2022, 11:04

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Доминик Дука сравнил деятельность нашего великого земляка с созданием интернета.

20 января с участием председателя Конференции католических епископов в Беларуси, епископа Витебского Олега Буткевича в костеле Святого Андрея Боболи в Полоцке отметили 500-летие издания Франциском Скориной «Малой подорожной книжицы».

В родном городе первопечатника состоялась торжественная богослужение, в котором вместе с главой белорусского католического епископата молились священники латинского и восточного обрядов, полоцкие прихожане и гости.

Как сообщает Catholicnews.by, в пастырском слове к верующим епископ Буткевич отметил:

«Франциск Скорина является для нас пророком — тем, кто в своей жизни прежде всего стремился жить Божьим словом и им делиться».

«Малая подорожная книжица» — это собрание псалмов и молитв, изданное Франциском Скориной в 1522 году в Вильне. Она стала фактически первым молитвенником на родном языке для мирян. Это уникальное издание, как и многое из того, что сделал великий деятель Возрождения, опередило свое время и является национальным духовным достоянием нашего народа.

Богослужения в тот же день прошли в Минске, Вильнюсе, Праге, Падуе и Варшаве, а в Литве 2022-й год объявлен Годом Скорины.

В столице Чехии, в базилике святых Петра и Павла, архиепископ Праги кардинал Доминик Дука сравнил Скорину с создателями интернета и назвал его великим европейским гуманистом, с которого должны брать пример современные европейцы, которые забывают, где их корни.

«Скорина из Полоцка, который учился в Кракове и Падуи, работал в Праге и Вильнюсе, это пример европейца, который соединял эти города и регионы, сказал чешский примас. А своей типографской деятельностью повлиял не только на белорусский и украинский язык, но и чешский. Кардинал Дука молился за белорусов, чтобы помнили о своих корнях и знали, куда они идут, а также за то, чтобы белорусские беженцы как можно скорее вернулись на родину», — написал в Фейсбуке Дмитрий Гурневич.

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