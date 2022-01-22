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Психолог назвала девять простых шагов к богатству, которые доступны каждому

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  • 22.01.2022, 11:11
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Психолог назвала девять простых шагов к богатству, которые доступны каждому

В чем секрет мышления миллионера?

Многие психологи говорят о существовании так называемого мышления миллионера – установках, убеждениях, а также действиях, которые помогают человеку "построить здоровые отношения" с деньгами и быть финансово грамотным. Шаги к богатству, по мнению экспертов, начинаются с самых простых действий.

Практический психолог Анна Варелджан в статье для Marie Claire рассказала, как сделать так, чтобы деньги давались легко и не исчезали незаметно. Ее простыми советами может воспользоваться каждый.

По словам Варелджан, установки богатых – это "деньги должны работать на вас" и "деньги делают деньги".

То есть, вопросы "зачем мне деньги" и "что я буду с ними делать" покажут вашу мотивацию, умение распоряжаться бюджетом и ставить цели. Например, если ответами будут "закрыть кредит", "купить машину" или другие вещи – вы обладаете "мышлением дефицита", а это значит, что вы сразу избавитесь от заработанного.

Инвестируйте

Чтобы сбережения "работали", необходимо распорядиться деньгами правильно. Миллионеры, как отметила эксперт, любопытны и любознательны.

"Они постоянно исследуют рынок, ищут новые варианты и стремятся найти новые источники дохода. Часть денег всегда во что-то инвестируется – это образ мышления, который помогает достигать большего и приумножать свое богатство", – написала психолог.

Идите на риск

Конечно же, речь идет не о необдуманных авантюрах. Прежде чем рисковать, необходимо изучить возможности и удостовериться в том, что вложение или крупная покупка будут выгодными.

Как заявила Варелджан, богатые люди действуют с убеждениями, похожими на: "Я могу потерять, но могу и заработать. Даже если что-то пойдет не так, я буду знать, что попробовал, и поищу другие варианты".

Стремитесь создать что-то свое

Психолог посоветовала спрашивать не "где мне взять", а "как я могу это сделать".

То есть, целесообразнее не искать что-то готовое, а реализовать что-то собственное, иногда – создать с нуля. Для этого придется много трудится и подключать все ресурсы, которые помогут вам достичь желаемого.

Будьте последовательны

Богатство редко дается людям неорганизованным и непоследовательным. Им часто мешают "действия ради действия", компульсивные решения и поспешные выводы.

"Регулярно задумывайтесь о том, чем вы занимаетесь, зачем вы это делаете, какой результат это приносит и удовлетворяет ли он вас", – отметила психолог.

Выходите за рамки предложенного

"Мышление миллионера" основано на том, что денег в мире достаточно и их возможно заработать. Противоположное мышление – это убеждение в том, что мечтать о большем бессмысленно и надо довольствоваться тем, что имеешь.

Открывайтесь новому

Мир постоянно развивается и меняется, и это не является минусом. Важно просто не бояться узнавать что-то новое и пользоваться этими возможностями.

Люди с низким уровнем дохода убеждены в том, что они действительно все знают, однако на самом деле применять эти знания мешают страхи – как непринятие времени, в котором мы живем.

Будьте упорны и фокусируйтесь на цели

Люди, добившиеся успеха, всегда сфокусированы на целях, а не на полученном результате, заявила Варелджан. То есть, богатые продолжают пытаться, даже если сперва у них что-то не вышло.

"Они упорны и настроены получить желаемое, что в конечном счете и приводит их к тому, что было задумано", – сказано в статье.

Цените свое время

Время для людей с "мышлением миллионера" – главный ресурс. Именно поэтому они действуют быстро, не полагаясь на счастливый случай, и не "застревают" в прошлом.

Они живут, мечтают и действуют прямо сейчас, поскольку только так можно добиться желаемого и прийти к заветной цели.

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