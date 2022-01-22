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Мнение: Начался период «охоты» на Лукашенко

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  • 22.01.2022, 11:17
  • 20,870
Мнение: Начался период «охоты» на Лукашенко

Кто первым добежит и сольет диктатора, тот получит «золотой слиток».

Бессонная ночь продолжается хаотичным днем. За прошедший период режим не придумал ничего, кроме вялой реплики: "А ИКАО ничего такого не нашла".

ИКАО все-таки находится на орбите ООН, в которую входят Россия с правом вето и кучка тоталитарных "друзей" Лукашенко. Продолжение по этой оси мы бы вряд ли увидели, пишет телеграм-канал CYNIC.

С США все достаточно однозначно. К расследованию были подключены спецслужбы по вопросам терроризма. Но "расследование" как таковое было невозможно без "кротов" внутри системы Лукашенко. Разведка и контрразведка основывается не столько на "дырах" в безопасности данных, сколько на прямых "контактных лицах".

Нас вероятнее всего ожидает очередной этап поиска "кротов" и "агентов", в результате которого спихнут в ров с крокодилами всех невиновных и непричастных.

Чистки в системе всегда заканчиваются однозначно плачевно для режима - в рядах остаются только верные слуги без профессиональной подготовки и хитрые теневые игроки со своими целями и планами. Фактически уничтожается пласт профессионалов, которые могут вырулить ситуацию из пагубной.

Теперь возможна активизация по линии Интерпола. Привлечь к ответственности обвиняемых будет достаточно проблематично, однако под гарантии безопасности в рамках сотрудничества со следствием любой из фигурантов либо их помощников может вскрыть дополнительные данные по рейсу Протасевича.

Любое лицо, которое минимально связано с полетом, теперь может получить полную безопасность, если начнет сливать кусочки системы по частям. В операции естественно участвовало более 4 человек, и вот показания на них будут приветствоваться.

Причем речь идет именно о физической безопасности, потому что суд сделал 4 фигурантов неприкасаемыми (хотя логики у режима мало, может начать убирать и их как свидетелей, хотя такое не практикуется - убирают всех, кто причастен, но не засветился), а вот всех остальных подвел под группу риска.

И все, кто так или иначе разрабатывал и реализовывал операцию, - это полноценные свидетели, которые могут быть использованы американской стороной для продолжения расследования. Так что у них остается не такой уж и богатый выбор: либо надеяться, что система "своих" не уберет [с чего бы вдруг ей верить?], либо под реальные гарантии физической и юридической неприкосновенности передать информацию в Штаты, оставшись там навсегда, сменив внешность, паспорт и тп.

Сейчас Штаты буквально поставили на стол золотой слиток. Кто первый добежит и расскажет все подробности, тот получит "все". Да и указанный квартет также может получить кое-какие юридические послабления.

Это вообще традиционная модель: если ловят главарей банды, то на свободу выйдет тот, кто начнет сливать полный ее список, с адресами, телефонами, составами семей первым.

А теперь угрозу грандиозного слива нельзя никак ограничить.

Самое худшее время для любой системы - это период "охоты на ведьм". И он начался.

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