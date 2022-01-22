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В Испании оштрафовали российского магната Михаила Фридмана

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  • 22.01.2022, 11:25
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В Испании оштрафовали российского магната Михаила Фридмана

Олигарх нарушил нормы общения и деловых сделок с партнерами.

Министерство сельского хозяйства Испании оштрафовало Михаила Фридмана, владельца международной торговой сети Dia, за нарушения норм общения и деловых сделок с партнерами.

Принадлежащая российскому миллиардеру и совладельцу "Альфа-Групп" Михаилу Фридману торговая сеть Dia (Distribuidora Internacional de Alimentación) обязана заплатить в испанскую казну штраф в размере 6,8 млн евро. Это решение Министерства сельского хозяйства, оспоренное юристами Dia, подтверждено сначала в Национальной судебной палате Испании (НСПИ), а затем - 17 января 2022 года - и в Верховном суде (ВС) страны. Штраф, как отмечается в имеющемся у DW постановлении ВС, наложен за неоднократное нарушение Закона о производственно-сбытовой цепочке в сфере продовольствия.

По жалобе партнеров Dia

Третье отделение ВС Испании, в котором рассматривалось дело, напоминает, что штраф был наложен после надлежащего расследования и по жалобе партнеров Dia, представленных Патронатом пищевой промышленности и рядом других организаций производителей продовольствия. Как выяснилось, торговая сеть допустила 86 "грубых нарушений" закона. Конкретно, она  "разглашала конфиденциальную коммерческую информацию, требовала от партнеров изменения цен, оговоренной контрактами, без согласования с ними изменяла другие договоренности".

В частности, отмечается в постановлении суда, Dia, "без согласия партнеров - производителей и оптовиков - и исходя лишь из собственных интересов предала огласке данные о ценах и других условиях контрактов". Эти действия, которые нанесли ущерб партнерам Dia, "наказуемы в соответствии со статьей 23.1 Закона о производственно-сбытовой цепочке в сфере продовольствия", подчеркивается в решении Верховного суда.

Фридман и испанская юстиция

По данным испанского издания El Economista, Фридману на сегодняшний день принадлежит 77,7% акций Dia, что дает ему право полностью контролировать деятельность торговой сети. Она присутствует в Испании, Португалии, Бразилии и Аргентине. Только в Испании Dia имеет почти 4 тысячи магазинов. По данным другого экономического издания Cinco Dias, с 2017 года Фридман вложил в сеть более 2,2 млрд евро.

Между тем, газета El Confidencial напоминает, что имя Фридмана давно знакомо испанской юстиции. Так в НСПИ с 2019 года ведется расследование дела о его предположительном участии в разорении делового партнера - действовавшей в сфере мобильной связи и интернет-развлечений испанской компании Zed WorldWide - c целью ее приобретения по низкой цене.

Дело было закрыто в феврале 2021 года, а затем возобновлено. Как пишет газета, испанская фемида считает, что есть основания подозревать Фридмана в таких правонарушениях как "принадлежность к преступному сообществу, нелояльное администрирование, незаконное присвоение собственности, наказуемая неплатежеспособность и коррупция в бизнесе".

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