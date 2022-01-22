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«Смотрю – в лобовое летит бетонная плита»

  • 22.01.2022, 11:37
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«Смотрю – в лобовое летит бетонная плита»

Поучительные истории из зимних поездок белорусов.

Зимняя дорога таит в себе множество неожиданностей и опасностей, которые впоследствии заставляют либо вспоминать их с содроганием, либо рассказывать со смехом. Журналисты abw.by послушали такие истории от читателей и авторов и спросили, чему они научили рассказчиков.

"Сейчас понимаю, что выиграл минут 10, рискуя попасть в аварию"

– Лет 10 назад мы возвращались в Минск из другого города. Не то что спешили, но ехали достаточно быстро, несколько раз упирались в фуры, идущие впереди. Погода была нормальной, видимость – хорошей, но когда ты едешь вплотную к фуре или пытаешься ее обогнать, получалось, что машина попадает как будто в снежный туман, что вообще не видно дороги.

Не знаю, почему так происходило, летел снег с прицепа или из-под колес, но когда ты начинаешь обгон, видишь, что дорога вроде свободна, едешь быстрее и не видишь ничего – только где-то справа силуэт фуры. Потом жмешь на "газ", пролетаешь вперед и вырываешься из этого облака. Так обогнал три фуры или четыре, и в тот момент об опасности не думал. Вспоминая эту ситуацию с высоты прожитых лет, понимаю, что очень рисковал, ведь в тот момент, когда я ничего не видел, кто угодно мог вылететь мне навстречу. Получается, я сэкономил минут 10 в дороге, рискуя совершить лобовое столкновение. 

"Один из нас мог встретить новый год в больнице, а второй – в милиции"

– 31 декабря то ли 2014, то ли 2015 года я поехал на Новый год к теще в Мозырь. Погодка в тот день стояла по-настоящему зимняя – был душевный снегопад. Но раз собрались, надо ехать. В итоге дорога до Бобруйска представляла собой две накатанные колеи, по которым пришлось ехать со скоростью 70-80, останавливаясь каждые 15 минут, чтобы протереть боковые стекла от налипшей и замерзшей грязи, за которой не было видно зеркал. Снег снегом, а песка с солью в него насыпать успели. 

В районе Бобруйска распогодилось, практически до Калинковичей дорога была чистой. В Мозыре снова повалил сильный снег. Плюс было уже темно. Едем по окраине, буквально три минуты осталось, скорость около 40, а на левой стороне дороги к остановке подходит автобус. Подсознательно ожидаю "подлянки", и она происходит: справа из завесы снега на переход выскакивает пешеход, стремящийся к остановившемуся автобусу. Тормоз в пол, руль вправо, к счастью, скорость была небольшой, а пешеход уверенно продолжил движение в заданном направлении. Разминулись, хотя все могло сложиться так, что один бы встретил праздник в больнице, второй – в отделении милиции.

"Первые минут 20 машина была как телега – амортизаторы не работали"

– Однажды зимой мы отдыхали на хуторе далеко от города. В те выходные мороз был минус 36. С утра нужно было уезжать, а аккумулятор в машине уже "уставший", в сильные морозы подсаживался. Машина у нас была одна, и если она не заведется и высадим аккумулятор, все понимали, что будет плохо. 

Автомобиль два дня не заводили, он просто стоял на морозе, поэтому я заранее снял аккумулятор и занес в дом. Это помогло: когда утром поставили его обратно, я повернул ключ – двигатель запустился достаточно легко. Правда, было много каких-то непонятных неприятных звуков, каких-то подвываний. Авто сначала прогревалось, потом мы сели и поехали, и я понял, что ни один амортизатор не работает, никаких ходов подвески. Поэтому какое-то время ехали со скоростью около 10 километров в час, но с каждой минутой чувствовали, как машина оттаивает, начинает работать все мягче и мягче – руль поворачивается легче, коробка начинает проще переключаться. И только через полчаса поездки смогли ехать с нормальной скоростью.

В другой раз, когда мне надо было выезжать в сильный мороз, я старался не допускать, чтобы машина сильно остывала, каждые часа 4 выходил и катался на ней по району. Вывод следующий: если выезжаете в сильный мороз, не надо сразу разгоняться, насиловать автомобиль. Прогрейте его, дайте возможность оттаять всем системам на низкой скорости, а потом уже двигайтесь в обычном режиме.

"Машина остановилась, только съехав в снег"

– В году, наверное, 2010-м мы ехали компанией после встречи Нового года за городом. Ехали двумя машинами, водители были трезвые, правда, с небольшим водительским опытом, погода – ясной, на дороге – укатанный снег. И вроде бы ничто не предвещало проблем. Неожиданно водитель, в машине которого я сидел, зачем-то решил обогнать нашу первую машину и потерял управление.

Я сидел на переднем пассажирском сиденье, и было ощущение, как будто смотрю кино с замедлением в первом ряду кинотеатра: на "встречке" наша машина заскользила вправо, на первую машину. Каким-то чудом, возможно, тот водитель вовремя среагировал, но мы не столкнулись. Потом было ощущение, что моему другу удалось "поймать" дорогу, но секунду спустя машину развернуло влево, она вылетела с дороги и, выехав на обочину, остановилась в снегу.

Тогда все были в шоке, но только спустя несколько лет, когда я сам получил "права", понял, насколько нам повезло. Дело было вечером вдали от населенных пунктов, так что на обочине не было пешеходов. Нам повезло, что мы не врезались в машину наших друзей, что не было встречного транспорта, а если бы вместо плоской обочины по краям дороги был кювет, могли бы перевернуться. В общем, тогда все отделались легким испугом и продолжили поездку, правда, ехали уже очень осторожно. 

"После грунтовой гребенки начал бить руль – оказалось, раскрутились болты на колесе"

– Как-то зимой возвращался из России, "правам" пару месяцев, автомобильного опыта почти нет. После грунтовой гребенки начал бить сильно руль. Что это такое, не знал, решил дотянуть до границы, и хорошо, что все-таки остановился и осмотрел машину. Оказалось, раскрутились болты переднего колеса, уже почти потерял. Закрутил и поехал дальше. Сейчас вспоминаю с юмором, но выводы сделал. 

"В минус 12 семья с тремя детьми ехала автостопом из Бобруйска в Полоцк"

Сразу несколько историй рассказал наш бывший коллега Дмитрий Новицкий:

– Недавний случай – на обочине ночью мужчина ловил попутку, чтобы доехать до Полоцка. С ним была женщина и трое детей. На улице мороз 12 градусов, все явно замерзли. Отдал им наличные, вызвал такси, сказал детей греть на заправке. Чем еще помочь в такой ситуации? К себе взять не могу, а в Полоцк везти их – слишком далеко. 

Вообще, вспоминая Хавьер, даже живя в Минске и периодически выезжая за город на ту же дачу, надо учитывать, что все может поменяться в любой момент. Наши водители редко возят с собой даже "запаски" и какой-то минимальный набор инструментов, трос, не говоря уже о том, чтобы взять с собой запас еды. Если вы едете за город зимой, я бы посоветовал держать топливный бак по возможности полным, иметь с собой в машине минимальный сухой паек. Пару батончиков мюсли, сухарики, может, даже банку консервов – то, что стоит дешево, долго не портится, но выручит в сложной ситуации. Я часто езжу по бездорожью на джипе, поэтому вожу еще топор и смоляки, чтобы в случае чего быстро развести костер. В целом застрять в лесу на день или сутки для меня классическая история, в ней нет ничего пугающего, но обычно я к этому готов. 

На самом деле даже в густонаселенной Беларуси можно оказаться в смертельной опасности, если в дороге что-то случится с машиной. И если на улице лето, а вы находитесь на трассе, угроза жизни минимальна – за пару дней хоть кто-нибудь по дороге проедет. А вот зимой морозы создают реальную угрозу для жизни человека, и если улететь в кювет на какой-нибудь неоживленной дороге в минус 20, есть риск простоять там незамеченным достаточно долго и замерзнуть насмерть. 

Что касается смешных случаев, есть и такие. Расскажу один, правда, в момент происшествия было вовсе не смешно. Я с товарищем ехал по третьей полосе МКАД, куда-то торопился. На дворе оттепель, идет мокрый снег, туман, видимость очень плохая. Вдруг друг кричит: "Все, #####!" – и наклоняется. И тут я вижу, как на нас летит то ли бетонная плита, то ли оторванный ветром рекламный борд. Судя по траектории, он должен прилететь прямо нам в передние стойки и отрезать крышу машины. В тот момент я действительно подумал, что это конец, и даже на секунду закрыл глаза от страха. Потом заставил себя действовать, стал оттормаживаться, а эта штука упала прямо перед нашей машиной на землю. Оказалось, что это был пласт снега, который слетел с фуры. Потом, конечно, мы с другом посмеялись, а в тот момент было очень страшно. 

Еще одна не зимняя, но очень поучительная история произошла со мной во время поездки на мотоцикле. Я катался на эндуро и решил срезать путь локальными дорожками, полями и лесами. Быстро ехал по полю, не заметил колею, упал и сильно ударился, причем настолько, что не мог подняться. Я даже начал думать, что у меня поврежден позвоночник, потому что минут 20 вообще не мог пошевелиться. Но самое страшное, что я понятия не имел, где мой телефон: то ли он выпал, то ли был в рюкзаке, а рюкзак где-то упал. В общем, я понимал, что если ко мне не вернется способность двигаться, то лежать я тут буду очень долго, потому что место было достаточно глухое – какое-то заросшее поле. Спустя время способность двигаться начала восстанавливаться, я даже смог уехать оттуда своим ходом, правда, очень осторожно. Лежа на том поле и глядя на небо, я понял, насколько опасно ездить на эндуро, снегоходах, квадроциклах и даже велосипедах в глухих местах в одиночку – в случае чего вызвать помощь будет некому.

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