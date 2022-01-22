Рабочие в Жанаозене объявили новый митинг и выдвинули требования к Токаеву 3 22.01.2022, 11:39

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Обстановка в Казахстане опять накаляется.

Жанаозенцы массово требуют от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить пытки и анонсировали новый митинг, передает корреспондент агентства kaztag.kz.

«Мы, будучи сотрудниками расположенного в городе Жанаозене ТОО «КЕЗБИ», опираясь на Конституцию Республики Казахстан, записали это видео с требованием прекратить пытки и насилие в отношении простого народа, который принимал участие в мирных демонстрациях протеста. Если преследования не прекратятся, завтра в соответствии с законодательством мы проведем мирный митинг», - говорится в одном из многочисленных видеообращений к президенту, распространяемых в последние дни.

Как подчеркнули рабочие, они внимательно слушали каждое обращение Токаева.

«В этих посланиях вы поблагодарили законопослушных участников мирных демонстраций и дали соответствующие поручения, однако силовики, с превышением полномочий используя ваше поручение, забирают людей из дома, заставляют признаться в преступлениях, которых они не совершали, о чем мы знаем из многочисленных свидетельств в социальных сетях. Поэтому требуем от вас, как гаранта Республики Казахстан, прекратить преследования и принуждение к самооговорам граждан Республики Казахстан со стороны органов преследования. Народ – не террористы!» - подчеркнули рабочие «КЕЗБИ».

Напомним, информация о массовых пытках участников протестных акций января уже стала поводом для резолюции Европарламента, который жестко раскритиковал власти Казахстана и призвал наложить на них санкции. В МИД Казахстана утверждают, что резолюция носит предвзятый характер. При этом, информация о массовых пытках продолжает поступать.

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