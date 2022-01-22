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Эксперт: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада

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  • 22.01.2022, 11:57
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Эксперт: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада

Патовая ситуация, в которую угодил Кремль.

Экс-главред «Русской планеты» Павел Пряников рассказал о патовой ситуации, в которую угодил Кремль.

— После сегодняшних переговоров в Женеве глав МИД России и США наконец-то стала вырисовываться картина происходящего.

Краткое резюме: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада, загнав в патовую ситуацию, — пишет Павел Пряников. — Начну издалека. Предыдущие 20 лет Путин и вправду был очень фартовым.

На Западе была череда очень слабых лидеров. ФРС и Китай разогнали сырьевой суперцикл, на деньгах которого, ничего особо не делая, пухла Россия. Начальство конвергировалось в Запад.

Даже вызов Западу в 2014 году почти ничего не стоил России. Санкции оказались декоративными. Олигархи и высшее начальство так и выкачивали деньги на Запад, их яхты и бизнес-джеты шастали туда-сюда по «агрессивным странам НАТО» (даже в эти новогодние праздники радары фиксировали, как суперяхта Сечина фланировала от Сардинии до Лазурного берега и обратно).

Вероятно, пул главных Семей уверовал в то, что если поднажать еще на «вырождающийся» Запад, то и снова сойдет с рук. Но не сошло. Есть у Запада собственные красные линии.

Тут нужна большая тема об очередном провале внешнеполитической аналитики в России; по Украине эта аналитика провалилась давно, по Казахстану — недавно, а теперь — по «коллективному Западу».

США и его сателлиты цинично показали, что они готовы пожертвовать Украиной как территорией, но Россия получит суперсанкции, которые за год, максимум два-три обвалят Уклад (и нас, всех пролов, вместе с ним).

«Хотите, воюйте. Идите! Но потом не говорите, что вас не предупреждали», — таков ответ США и его сателлитов.

И Россия — точнее какой-то узкий круг бункерных госдедов, потому что все остальные высшие семьи против эскалации отношений с Западом — теперь стоит перед выбором: или воевать, или откатить на обратные позиции «лежания на печи».

Первое — быстрый крах. Второе — вроде прежний статус-кво, но публичное объявление на весь мир теперь об окончательном бессилии России.

Лет через тридцать историки буду гадать: «Что это было в зиму 21/22? Нормально же жили».

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