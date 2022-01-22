Российские военные попали в аварию под Речицей? 3 22.01.2022, 12:14

8,406

Столкнулись военная техника, несколько легковых и грузовых автомобилей.

Под Речицей произошло ДТП с участием военной техники.

Авария случилась вечером 21 января на Речицкой трассе недалеко от моста через Днепр, сообщает паблик Вконтакте «ЧП Гомель».

Столкнулись военная техника, несколько легковых и грузовых автомобилей. На месте работали спасатели. Подробности аварии пока неизвестны.

Напомним, что по данным Conflict Intelligence Team (CIT), Россия массово перебрасывает своих военных на юг Гомельской области Беларуси. Под Речицей создан российский военный лагерь , в районе Мозыря и Калинковичей Россия создает бригады для управления значительной группировкой войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».